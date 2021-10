“Nessuno lo sapeva, diventa papà”. Fiocco rosa per il cantante italiano: la fidanzata (mai vista) è incinta

Tra poco papà. Inaspettatamente papà, perché fino a quando la pagina Instagram ha pubblicato gli scatti del baby shower – la festa dedicata alla futura mamma e al nascituro originaria degli Stati Uniti d’America ma che negli ultimi anni è diventata molto popolare anche in Italia, tutti pensavano che il cantante fosse ancora single.

Sul suo account Instagram, infatti, non c’è traccia della compagna, la bellissima Yusmani, originaria di Cuba ma residente a Milano, e nessuno dei suoi fan aveva la minima idea che fosse fidanzato. La notizia è quindi arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantante italiano.

Guè Pequeno papà, la fidanzata incinta di una bambina

Come detto a dare la notizia è stata la pagina Instagram “Janaina Nunes Party”, una società che organizza eventi e che ha avuto l’onore di ospitare il baby shower di Yusmani e il rapper milanese Guè Pequeno. “‘Sono tornato in piazza dimmi ciao papà’. Cose che ti fanno sentire vecchio #guèpequeno #Guè”, scrive un fan su Twitter.





E ancora: “Pensavo di aver visto tutto nella vita, ed invece… #guepequeno padre”, scrive un altro fan ripostando la foto che immortala la coppia in posa accanto alla torta e ai dolcetti a tema Hello Kitty. La carriera di Gué Pequeno, nonostante la giovane età, inizia nel 1997, quando conosce Jake La Furia ma il grande successo arriva con il disco, Bravo Ragazzo, certificato l’anno dopo disco di platino per aver raggiunto la soglia delle 50.000 copie vendute.

Nel corso di questi anni collaborerà con alcuni dei migliori rapper della scena underground come Noyz Narcos, J-Ax, Marracash, Entics, Emis Killa, Gemitaiz e non solo. Nel 2019 Guè Pequeno approda in televisione partecipando come giudice a The Voice of Italy. Nel febbraio 2019 ha duettato con Mahmood al Festival di Sanremo (qui il video). Il brano ‘Soldi’ poi vincerà l’edizione del festival della canzone italiana sbaragliando la concorrenza di veri veterani della canzone italiana.