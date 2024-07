Angelina Mango sta riscuotendo un enorme successo dopo la vittoria all’ultima edizione di Sanremo. Da poco è uscito l’album poké melodrama, tanto che è diventata la prima e unica artista italiana a esordire nel 2024 in testa alla classifica FIMI dei dischi. A Fanpage la cantante ha parlato di come è cambiata la sua vita e di tutto l’ultimo periodo: “C’è molta responsabilità e un po’ di pressione in più, anche perché ho anche pensato: ‘ok, ho vinto Sanremo, quest’album è importante perché deve essere, in qualche modo, una conferma, però deve essere anche una scoperta’. Io volevo che la gente scoprisse qualcosa di nuovo di me e con questo album credo di averlo fatto”.

“Non mi sono mai risparmiata in nessuno dei brani, ho toccato tutti i punti che volevo toccare, quelli più spigolosi e anche quelli più leggeri, ho dato tutto e secondo me era essenziale farlo e non nascondere niente, soprattutto dopo un anno in cui mi hanno sempre vista molto energica, molto trionfante sul palco, però volevo mostrarmi anche fragile, anche umana”, ha spiegato Angelina Mango.

“Guardate cosa si è scritta sulla mano!”. Eurovision, il gesto di Angelina Mango prima della finale





Angelina Mango, incidente in aereo: è caduta dalle scale

Un periodo d’oro per la cantante e figlia d’arte (suo padre, come tutti sanno, è il compianto cantautore Mango, scomparso improvvisamente nel 2014, durante un concerto a soli 60 anni, mentre la madre è la cantante Laura Valente) con in programma “Angelina Mango nei club 2024” che si terrà in autunno e sarà preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa.

In queste ore l’artista ha avuto un piccolo incidente e ne ha parlato con i suoi fan tramite la sua pagina Instagram. La vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo si è mostrata sui social network con il ginocchio fasciato, scatenando la preoccupazione dei fan, poi ha raccontato quello che le è accaduto mentre stava rientrando da un concerto.

“Sono caduta dall’aereo, non che è caduto l’aereo dove stavo, ma sono scivolata dalle scale dell’aereo”, ha spiegato Angelina Mango in un video pubblicato su TikTok e mostrando ai fan le escoriazioni sul ginocchio. “Avevo una valigia, lo zaino, gli occhiali, le cuffie e un sacchettino di babà. In realtà se mi sono fatta male, la colpa è dei babà”, ha detto ridendo cantante, che ha poi spiegato di avere perso l’equilibrio e di essere caduta a terra saltando diversi scalini.