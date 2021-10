Lutto nella musica, il cantante morto a 44 anni. Fan sconvolti: “I tuoi suoni saranno per sempre”

Lutto nella musica, è morto a 44 anni Greg Gilbert, frontman della band indie rock britannica Delays. L’uomo è scomparso per via di un cancro all’intestino. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2016 e nel corso degli anni ha documentato tutto sotto forma di poesia e arte visiva. Ad agosto, ha annunciato di aver smesso di prendere medicinali salvavita e di usare solo antidolorifici. Gilbert ha poi scritto su Twitter : “Credo ancora nella magia, nel potere di un buon gesto e nelle risate. Voglio riempire i giorni a venire con tutto questo e molto altro ancora”.

Formatisi a Southampton, Greg Gilbert e i Delays sono emersi dalla fertile scena indie dei primi anni 2000, anche se la loro tendenza verso la psichedelia e il pop brillante – con in più la sorprendente voce in falsetto di Gilbert – li distingueva dai loro coetanei. Chiamatosi per la prima volta “Corky”, il quartetto ha cambiato il nome in Idoru e ha pubblicato il suo EP di debutto nel 2001. Nel 2003, si sono ribattezzati Delays e hanno firmato con la Rough Trade Records, che ha pubblicato il loro album di debutto Faded Seaside Glamour nel 2004.

Greg Gilbert, morto il frontman dei Delays

Il gruppo ha raggiunto la Top 20 del Regno Unito , così come il singolo Long Time Coming. Altri due album, You See Colors (2006) e Everything’s the Rush (2008), hanno raggiunto entrambi la Top 30, anche se il quarto album Star Tiger Star Ariel (2010) non è entrato in classifica. Poco dopo la sua diagnosi, Greg Gilbert, che aveva studiato alla scuola d’arte di Winchester, iniziò a disegnare, dipingere e scrivere poesie.





Le opere d’arte di Greg Gilbert sono state esposte insieme a quelle di Leonardo da Vinci in una mostra alla Southampton City Art Gallery, e la sua poesia è stata selezionata per la pubblicazione da Carol Ann Duffy come parte della sua serie Laureate’s Choice. Parlando al Guardian nel 2019 della sua creatività post-diagnosi, ha detto: “Volevo solo essere assolutamente crudo, presentare il fondo della roccia e, si spera, mappare una certa elevazione che potrebbe venire dopo”.

E ancora Greg Gilbert: “Se qualcuno in una situazione simile può trarre conforto da questo, non puoi chiedere di più”. Gilbert lascia sua moglie Stacey e i loro figli Dali e Bay. Ad annunciare la notizia su Twitter è stato il fratello Aaron, tastierista del gruppo.