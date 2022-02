Giusy Ferreri sale alla ribalta nel 2008, quando conquista il pubblico di X-Factor con la sua voce e la sua grandissima grinta sul palco. Nel talent show, la cantante entra nella squadra di Simona Ventura e grazie al suo supporto riesce a conquistare il pubblico e ad arrivare in finale, ma viene battuta dagli Aram Quartet.

”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due, diventa un vero e proprio tormentone e Ferreri entra nell’Olimpo dei cantanti italiani con oltre 20 dischi di platino. Da quel momento inizia una serie di successi.



Giusy Ferreri: età, altezza, peso, marito, fidanzato, figlia, nome vero ed ex lavoro

Giuseppa Gaetana Ferreri, questo il nome all’anagrafe, pubblica brani come Non ti scordar mai di me (resta per sedici settimane al primo posto delle vendite digitali e in vetta alle classifiche radiofoniche per otto settimane) Novembre e la cover di Ma il cielo è sempre più blu, Roma-Bangkok, il tormentone dell’estate 2015 con Baby K.





Sono ormai lontani i tempi in cui una sconosciuta Giusy si trovava dietro al bancone del supermercato Esselunga dove ha lavorato per anni, ora è la musica la sua vita, inseguita per anni pubblicando singoli e dischi autoprodotti. Nel 2011 arriva al Festival di Sanremo con il brano Il mare immenso e sul palco dell’Ariston torna nel 2014 con Ti porto a cena con me e nel 2017 con Fa talmente male. Torna nel 2022 con il brano Miele.

Dal primo aprile 2008 Giusy Ferreri è fidanzata con Andrea Bonomo. La coppia ha una figlia che le somiglia tantissimo, si chiama Beatrice ed è nata il 10 settembre 2017. Altezza 155 centimetri esplosivi per 48 chili di peso, è nata a Palermo il 17 aprile 1979.