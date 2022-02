Giovanni Truppi è un cantautore, compositore e polistrumentista italiano ed è uno dei 22 concorrenti della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, dal dal 1º al 5 febbraio 2022. L’artista italiano è stato scelto da Amadeus, anche quest’anno al timone del festival della canzone italiana, e porta sul palco dell’Ariston Tuo padre, mia madre, Lucia, brano scritto con Marco Buccelli, Niccolò Contessa e Pacifico che parla dell’amore attraverso le parole di una relazione sentimentale che sfida il mondo.

Il brano è presente in ”Tutto l’Universo”, un’antologia dei suoi dieci anni di musica pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia. Giovanni Truppi inizia a studiare musica all’età di 7 anni e in pochi anni impara a suonare diversi strumenti come il pianoforte e la chitarra elettrica, questa da autodidatta.



Chi è Giovanni Truppi: anni, altezza, peso, fidanzata e libri

A 23 anni si trasferisce a Roma e qui inizia a coltivare la passione per il canto e la musica jazz. Nel 2018 il cantante è stato candidato ai Nastri D’Argento per la migliore canzone originale per Amori che non sanno stare al mondo, composta per l’omonimo film di Francesca Comencini e ha composto canzoni per spettacoli teatrali e per le strisce di Makkox, il fumettista della trasmissione televisiva Gazebo.





Non solo musica, ma anche grande manualità, perché nel 2014 ha progettato e costruito un proprio pianoforte ottenuto modificando un piano verticale smontabile ed elettrificato tramite una serie di pick-up che permettono di amplificarlo. Tra il 2013 e il 2017 è stato protagonista di un tour di circa 300 date.

Giovanni Truppi è anche uno scrittore. Nel luglio 2021 ha pubblicato il libro L’avventura per la casa editrice La Nave di Teseo, il diario di un viaggio fatto in camper ripercorrendo quasi la stessa Italia della “Lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini. Il cantante è nato a Napoli il 21 febbraio del 1981. Nessuna informazione, invece, per il peso e l’altezza del cantante.