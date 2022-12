Lo scorso giugno Giovanni Allevi ha scioccato i suoi fan con l’annuncio della terribile diagnosi di un tumore. Il celebre compositore aveva affidato le sue parole al profilo Instagram, con una foto di una partitura, in cui si vedevano le sue mani sul pianoforte.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”, aveva scritto su Instagram.

Giovanni Allevi e il tumore, la nuova foto dall’ospedale

Fin da subito Giovanni Allevi ha sentito il calore dei suoi fan e dei colleghi. Anche se lontano dal palco siamo tutti vicini a te”, “Coraggio, andrà bene, ne sono sicura”, “Un grande, grandissimo in bocca al lupo. Sii forte come sempre”, “Caro Giovanni, non ti devi perdonare di nulla”, erano stati alcuni dei tantissimi commenti lasciati a commento del post del pianista 53enne.

Nei giorni scorsi Giovanni Allevi ha voluto ringraziare chi, quotidianamente, gli invia messaggi di forza e coraggio. Lo ha fatto pubblicando una foto in cui abbraccia virtualmente tutti: “Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia” dice commosso nel filmato registrato dalla camera della struttura sanitaria: “Vi voglio davvero bene”.

Oggi Giovanni Allevi è tornato sui social per condividere con i fan il momento della terapia. “Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare”.