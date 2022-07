Giovanni Allevi e il tumore, le sue condizioni dopo l’annuncio della terribile malattia. Vi abbiamo raccontato del cancro scoperto dal grande compositore italiano, che è stato afflitto da un mieloma, ovvero il tumore che prende di mira le cellule del sistema immunitario. Adesso è ritornato sui social network e ha voluto fare un aggiornamento del suo stato di salute. Purtroppo non è facile per lui questo momento e lo si è potuto evincere anche dal suo viso, sembrato molto stanco.

Giovanni Allevi e il tumore, le condizioni a poco dalla scoperta della malattia. Nei giorni scorsi, Giovanni Allevi dopo avere annunciato sul suo profilo Instagram di avere un mieloma multiplo, era tornato sul social con un nuovo post in cui annunciava che era iniziato il percorso di cure per combattere il tumore e aveva ringraziato i suoi fan per l’affetto e la vicinanza che gli avevano dimostrato. “Con il cuore traboccante di gratitudine. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò”.





Giovanni Allevi e il tumore, le condizioni del compositore

Giovanni Allevi e il tumore, le condizioni non sono ovviamente straordinarie. Lui preferisce essere onesto con i suoi numerosi fan e ha dunque confessato di non essere in un momento di forma eccezionale. Le cure per provare a sconfiggere quanto prima il mieloma non sono sicuramente una passeggiata e il suo corpo ne sta risentendo non poco. Il suo volto è segnato dalla patologia, ma comunque i suoi ammiratori continuano a incitarlo nella speranza che possa rimettersi in sesto a breve.

Giovanni Allevi ha scritto quindi sul social network Instagram: “Ma…l’anima esiste? Secondo me sì! Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo dolore fisico a tratti insostenibile. O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall’anima e dal vostro amore! Giovanni”. E immediatamente tantissimi follower hanno iniziato a scrivergli messaggi di supporto, con l’auspicio che possa davvero guarire al più presto.

Queste le principali reazioni dei fan di Giovanni Allevi, dopo l’ultimo aggiornamento social: “Fatti forza campione, siamo tutti con te”, “Esiste sicuramente l’affetto che abbiamo per te e per il quale ti sosteniamo”, “Ti auguro di trovare la forza per superare questo momento”, “Giovanni, non mollare mai. Ti mando tutta la mia energia positiva e se posso anche una mia preghiera”.

