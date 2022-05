Giovanni Allevi, evento top Caffeina: all’Emporio Letterario di Pienza 2022

Giovanni Allevi arriva a Pienza l’11 giugno 2022: “Parole e musica” alla Madonna di Vitaleta. È il main event del festival letterario nella gemma della val d’Orcia: il maestro e compositore intervistato da Giorgio Nisini. È di certo l’evento di punta dell’Emporio Letterario di Pienza 2022, il festival letterario di Caffeina.

Giovanni Allevi arriverà in Val d’Orcia il prossimo 11 giugno 2022, alle ore 21, nell’incredibile scenario della cappella della Madonna di Vitaleta, a pochi minuti di distanza dal borgo gemma della Val d’Orcia e patrimonio dell’umanità per l’Unesco.





Giovanni Allevi all’Emporio Letterario di Pienza 2022, Caffeina

“Il pensiero e la musica – Incontro tra parole e musica con Giovanni Allevi” – questo il titolo dell’incontro, un’intervista dal vivo fra parole e musica che sarà realizzatada Giorgio Nisini, direttore artistico del festival; con lui sul palco uno dei compositori italiani più apprezzati che vorrà rivelarsi al pubblico di appassionati della cultura e della bellezza. I biglietti sono disponibili da ora su piattaforma Ticketitalia.

E certo la bellezza sarà protagonista, dato che la serata si terrà nella location, celebre a livello mondiale, della Cappella della Madonna di Vitaleta; uno dei luoghi più ambiti e fotografati della val d’Orcia. Una pieve sulla cima della collina da cui si vedono tutt’intorno gradi meravigliosi panorami, con in lontananza il borgo di Pienza; una chiesa rupestre, tipica della Toscana, abbracciata da due filari di caratteristici cipressi.

Come la città di Enea Silvio Piccolomini, anche la pieve di Vitaleta è stata dichiarata patrimonio dell’umanità; collocata qui per ricordare il luogo dove la Vergine apparì a una pastorella, per dirle di correre a Firenze e lì trovare una statua che avrebbe dovuto essere poi posta dentro la chiesa. Così fu e si era nel 1553; la bellezza di questi luoghi è talmente famigerata che Ridley Scott vi girò alcune scene fra le più celebri del suo Il Gladiatore, ed è proprio in queste zone che Massimo Decimo Meridio immagina la sua famiglia camminare fra i cipressi.

Giorgio Nisini in questo meraviglioso scenario intervisterà il pianista, maestro, scrittore e compositore marchigiano, diplomato al conservatorio di Perugia e di Milano in composizione e in pianoforte. Da sempre attivo sui palchi italiani ed internazionali, inizialmente come apriscena di Lorenzo Jovanotti Cherubini, dal 2002 lo accompagna nei concerti fino al successo italiano con l’album Joy nel 2006.

Sempre in bilico fra la musica classica contemporanea italiana, di cui si fa portabandiera, con venature ispirate al jazz americano, passando per la composizione di alcune celebri colonne sonore, Giovanni Allevi è anche scrittore con sette volumi all’attivo; l’ultimo, nel 2021, è “Le regole del pianoforte: 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario”, per Solferino.

EMPORIO LETTERARIO DI PIENZA 2022

Il maestro Allevi ci parlerà della sua vita, del suo tempo e della sua opera nella invidiabile cornice toscana. Il suo sarà il main event dell’Emporio Letterario 2022, una produzione Caffeina grazie al sostegno di Podere Forte, Città di Pienza, Pro Loco di Pienza, Pienza Centro Commerciale Naturale, Spazio Giovani di Pienza, Opera Laboratorio, Conservatorio San Carlo Borromeo con il supporto tecnico di Elettronica Mix. L’appuntamento è dal 10 al 12 giugno 2022 in provincia di Siena, in uno dei luoghi universalmente riconosciuti come i più belli del mondo.