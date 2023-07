Brutta notizia per Giorgia, colpita da un lutto nelle scorse ore. La cantante ha pubblicato una foto insieme alla persona morta e ha scritto un messaggio struggente, che ha ovviamente commosso tutti i suoi fan. Lo ha postato sia nelle Instagram stories che su Twitter e sono stati in tanti a commentare e a manifestare vicinanza non solo all’artista, ma anche a tutti i familiari di colui che non è più in vita e che ha lasciato quindi un vuoto incolmabile.

Giorgia è quindi in lutto perché con lui ha avuto delle relazioni lavorative davvero molto importanti. Proprio chi è deceduto aveva rilasciato un’intervista molto bella circa 9 anni fa, riferita proprio alla cantante. Ad Accordo.it aveva esclamato: “Ricordo bene la prima volta che vidi Giorgia. Era minuscola e sembrava una bambina indifesa, ma aveva una voce paurosa”. Ed effettivamente il successo di lei è stato poi ampiamente meritato.

Giorgia in lutto: “Resterai indimenticabile”

Un messaggio veramente commovente quello di Giorgia, che sui social ha commentato così il lutto che l’ha distrutta dal dolore: “Grazie per tutto quello che hai dato alla musica e alle persone. Ciao, abbiamo condiviso tanto. Resti indimenticabile in musica, amicizia e sorrisi“. Era quindi un professionista, che aveva lavorato con diversi cantanti di livello internazionale. E anche lei ha fatto parte di questa fortunata cerchia di artisti che hanno avuto il piacere di avvalersi della sua collaborazione.

A morire è stato Michael Baker, produttore e batterista originario degli Stati Uniti d’America, scomparso in Versilia a 66 anni. Era unito in matrimonio con un’italiana di Lido di Camaiore, che lavora come albergatrice. 20 anni fa l’avvio della collaborazione con Giorgia e Mimmo D’Alessandro, ma lui è noto anche e soprattutto per aver lavorato per ben 18 anni con la compianta Whitney Houston, morta l’11 febbraio del 2012 in California.

Ciao Michael💔

abbiamo condiviso tanto

resti indimenticabile in musica

amicizia e sorrisi.

-Michael Baker- pic.twitter.com/QYJsn2rV6U — giorgia 🤷🏻‍♀️ (@Giorgia) July 10, 2023

Questi gli artisti che hanno collaborato con Giorgia, come riferito da Fanpage: Michael Jackson, Missy Elliot, Sting, Cristina Aguilera. Poi ancora James Taylor, Elton John, Shaggy, Usher, Wycliff, Ashante, Mary J., Celine Dion, Ricky Martin, Brandy, Duncan Sheik, Candy Dulfer, Aaliyah, Luther Vandross, Ray Charles e Zucchero per citare i principali.