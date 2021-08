È uno dei cantautori più amati e longevi della storia della musica italiana. Ha scritto pezzi indimenticabili come “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Sapore di sale” e “Quattro amici”. È ricordato non soltanto per i suoi successi professionali e il suo stile inconfondibile, ma anche per un drammatico episodio della sua vita. L’11 luglio del 1963, a causa di una serie di problemi anche sentimentali, tentò il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore. Il proiettile, incredibilmente, si fermò nel torace senza intaccare organi vitali.

Stiamo parlando, lo avrete capito, di Gino Paoli. A proposito della sua immensa carriera, basti pensare che il suo primo album “Gino Paoli”, risale al 1961. Nella vita privata ha avuto una moglie, Anna Fabbri, da cui ha avuto un figlio, Giovanni nel 1964. Poi la storia con una non ancora maggiorenne Stefania Sandrelli, che gli darà Amanda. Infine la relazione con Ornella Vanoni e nel 1991 il matrimonio con Paola Lenzo, dalla quale ha avuto tre figli, Nicolò, Tommaso e Francesco.

L’8 agosto Gino Paoli, che compirà 87 anni il prossimo 23 settembre, avrebbe dovuto cantare al Festival della Versiliana. Avrebbe, perché in realtà il cantautore è stato costretto a rimandare non solo questo, ma anche altri concerti inizialmente previsti per il 12, 18 e 26 luglio. Purtroppo la ragione di questi rinvii è un problema di salute che non dà tregua al musicista. Secondo le poche informazioni che trapelano al riguardo Gino Paoli soffrirebbe di una labirintite acuta.





C’è anche chi parla di una non meglio precisata “indisposizione generale”. In ogni caso i fan di Gino Paoli sono preoccupati. Il problema infatti esiste da diverse settimane. Già a luglio il cantautore ha saltato i concerti a Forlì, Perugia e Roma. Qui avrebbe dovuto cantare con l’orchestra all’Auditorium Parco della Musica, ma l’evento è stato rinviato a data da destinarsi.

Il live alla Versiliana di Gino Paoli faceva parte del tour “Una lunga storia” nel quale il cantante ha racchiuso i successi di oltre 60 anni di carriera. Al momento, però, è impossibile che il musicista salga sul palco. Non ci sono ancora date per il concerto. Chi ha acquistato il biglietto può attendere una nuova data oppure chiedere il rimborso prima della fine del mese.