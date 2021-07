Musica italiana in lutto, addio a un pezzo di storia. Morto il cantante romantico: “Indimenticabile”

Il mondo della musica è in lutto. All’età di 72 anni se ne è andato Gianni Nazzaro, il cantante che con i suoi pezzi romantici ha segnato un’epoca. Una su tutte, “Quanto è bella lei”, è considerata tra le più belle canzoni d’amore degli anni ’70. Gianni si è spento all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato per un tumore ai polmoni. La notizia della sua morte è stata data dalla moglie Nada Ovcina all’Adnkronos.

Giovanni Nazzaro, questo il suo vero nome, era nato a Napoli il 27 ottobre 1948. Cantante e attore aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano “Mi sono innamorato di mia moglie”, scritto da Daniele Pace, che ottenne un buon successo di pubblico. Si ripresenta a Sanremo nell’87, ma stavolta la sua canzone “Perdere l’amore” non viene scelta. Per uno strano scherzo del destino lo stesso brano sarà portato al Festival l’anno successivo da Massimo Ranieri che vincerà la kermesse.

Proprio Massimo Ranieri è considerato il più grande rivale di Gianni Nazzaro. Entrambi napoletani, entrambi di umili origini, tutti e due nella stessa casa discografica per tanti anni e per finire stesso genere di canzoni. E così dopo la sua esclusione Nazzaro polemizzò a lungo con la direzione del Festival. In ogni caso nel 1994 torna a Sanremo cantando “Una vecchia canzone italiana” nel gruppo appositamente creato Squadra Italia con Giuseppe Cionfoli, Lando Fiorini, Jimmy Fontana, Rosanna Fratello, Wilma Goich, Mario Merola, Nilla Pizzi, Toni Santagata, Manuela Villa e Wess.





Gianni Nazzaro ha anche recitato in diverse pellicole. Nel 1998 è stato il papà di Sara De Vito, interpretata da Serena Autieri, nella fiction “Un posto al sole”, dove è tornato nel 2009. Nel 2007 ha avuto una parte anche nella soap “Incantesimo”. Dal 2010 al 2016 Nazzaro è anche presentatore nella trasmissione canora “Milevoci”, in onda su reti locali. Nel 2011-2012 lo ritroviamo nello spettacolo musicale “Noi che, gli anni migliori” al teatro Salone Margherita di Roma.

Nel 2014 Gianni Nazzaro ha partecipato a “Tale e Quale Show” vincendo una puntata cantando proprio “Perdere l’amore”. Due le donne della sua vita, Catherine Frank e Nada Ovcina. Lasciò la moglie per stare con la modella francese, poi tornò da Nada, che gli ha dato due figli: Giovanni Junior nel 1973 e Giorgia nel 1976. Anche con l’ex indossatrice francese sono arrivati due figli, Davide e Mattia. Nel 2016 ha ripreso la relazione con la moglie dopo un grave incidente stradale in Francia nel quale perse un rene e rischiò la paralisi. Nada, oltre ad essere stata la sua compagna, è stata anche sua manager e addetta stampa.