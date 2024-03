Gianluca Grignani, problemi durante il concerto e lui lascia il palco. Il popolare cantautore capace di incidere pezzi cult come “Falco a metà” e “Destinazione Paradiso” è stato protagonista di un episodio alquanto curioso nella serata di venerdì 22 marzo. Al debutto del suo tour “Residui di rock’n’roll” l’artista ha avuto delle difficoltà e si è scontrato con gli organizzatori.

Un paio di anni fa Gianluca Grignani è tornato sul palco del Festival di Sanremo dove ha portato il brano “Quanto mi manca il fiato” in cui ha raccontato il difficile rapporto col padre che lo ha abbandonato da piccolo: “Non perdonerò mai mio padre perché agli errori si ripara. Lui ai suoi non ha mai riparato, questo ai figli non si fa. Ci ho messo 44 anni a capirlo, a elaborare quel vuoto d’amore”.

Leggi anche: Gianluca Grignani: età, altezza, peso, ex moglie e figli del cantante





Cosa è successo durante il concerto: il gesto di Grignani

La sua è stata una vita di grandi successi, ma anche di eccessi tra droga e alcol. Recentemente ha deciso di escludere vizi e stravizi e a Le Iene ha dichiarato: “Ragazzi io sono astemio, sappiatelo! Mi è capitato, non posso dire dove, di essere ubriaco. Ma mi basta pochissimo, devo stare proprio attento”. Tuttavia il suo carattere fumantino lo ha portato nuovamente in una situazione ‘al limite’.

Durante il concerto al Phenomenon, rinomato club di Fontaneto d’Agogna, provincia di Novara, Gianluca Grignani ha avuto dei problemi. L’artista ha interrotto la performance e fatto sapere: “Tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto, con il gobbo che dice una cosa e ne fa un’altra. Ve lo giuro, tu stai cantando e non va un c***o. La chitarra non funziona, quell’altro fa il fenomeno”.

Il cantante se l’è presa con alcuni componenti della band a quanto pare per problemi tecnici poi ha improvvisamente lasciato il palco per una decina di minuti. Poco dopo, col pubblico che lo incitava a riprendere il concerto, è tornato al suo posto e ha cantato alcuni brani senza l’ausilio degli altri musicisti. Il tour proseguirà la settimana prossima a Taneto (provincia di Reggio Emilia) e Senigallia, prima delle date di Milano (all’Alcatraz) e Torino (al Milk).

“Un dolore immenso”. Grave lutto per Gianluca Grignani, un risveglio choc per il cantante