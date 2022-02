Lutto nella musica, il cantante si è spento nella sua casa: ha perso la battaglia con il cancro

Si è spento sabato 19 febbraio a 76 anni nella sua casa, sconfitto dal cancro. La notizia è stata diffusa solo oggi. Frontman iconico ha guidato la band nei loro 55 anni di storia. “Il suo primo singolo con i Procol Harum, ‘A Whiter Shade of Pale’ del 1967, è ampiamente considerato come la definizione di ‘The Summer of Love’, ma non avrebbe potuto essere più diverso dai dischi caratteristici di quell’epoca”, ha detto Procol Harum in una dichiarazione di gruppo”.



“Né era caratteristico della sua stessa scrittura. In tredici album i Procol Harum non hanno mai cercato di replicarlo, preferendo forgiare un percorso irrequieto e progressivo, impegnandosi a guardare avanti e a rendere ogni disco un “intrattenimento unico. Illuminava ogni stanza in cui entrava e la sua gentilezza verso una famiglia multilingue di fan era leggendaria”, hanno continuato. “Gary Brooker era noto per la sua individualità, integrità e occasionalmente eccentricità testarda”.



“ Il suo spirito mordace e il suo appetito per il ridicolo, lo hanno reso un narratore inestimabile (e le sue battute surreali tra le canzoni hanno creato un affascinante contrasto con la gravità delle esibizioni di Procol Harum).” Gary Brooker è cresciuto a Londra e ha formato i Paramounts con il chitarrista Robin Trower quando aveva solo 17 anni.







Gary Brooker e i Procol Harum hanno guadagnato un ampio seguito sulla scena dei club londinesi e hanno persino condiviso i conti con i Rolling Stones in diverse occasioni; ma il gruppo ottenne scarso successo con le registrazioni in studio al di fuori di una cover del 1964 di “Poison Ivy” che divenne un successo minore in Inghilterra.



Gary Brooker è stato un instancabile promotore di enti di beneficenza e nel 2003 ha ricevuto un MBE nel Queen’s Birthday Honors per il suo lavoro. “Ma nonostante tutti i suoi altri interessi e abilità – pescatore pluripremiato, proprietario di un pub, paroliere, pittore, inventore – era soprattutto un marito devoto e leale per Franky, che incontrò nel 1965 e sposò nel 1968”, Procol Harum detto nella loro dichiarazione. “I nostri pensieri devono essere con lei, le loro famiglie e i loro amici in questo momento estremamente triste”.