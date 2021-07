I fan degli Stadio sono in apprensione per le condizioni di salute del cantante Gaetano Curreri, colpito da un malore improvviso nella serata di venerdì 30 luglio mentre si stava esibendo su un palco durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Era stato immediatamente soccorso dai suoi amici e il primo messaggio della band era stato chiaro: “Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Appena avremo notizie più precise vi terremo informati. Grazia a tutti per l’affetto”.

E qualche ora fa è arrivata una nuova nota stampa degli Stadio, i quali hanno chiarito definitivamente il quadro clinico dell’artista e cosa gli abbia provocato questo mancamento inatteso. Fortunatamente le notizie che giungono dall’ospedale sono più che soddisfacenti e adesso tutti coloro che lo apprezzano per le sue doti umane e professionali hanno tirato un sospiro di sollievo. Sono state ore delicatissime e tesissime, ma Gaetano Curreri sembra abbia finalmente superato la fase più acuta.

Dopo momenti contraddistinti da una preoccupazione davvero ai massimi livelli, gli Stadio hanno pubblicato un post su Facebook su Gaetano Curreri che ha tranquillizzato tutti: “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora”.





Subito sotto il post degli Stadio, gli ammiratori di Gaetano Curreri hanno commentato: “Una notizia splendida, forza Gaetano”, “Un abbraccio, non vediamo l’ora di riascoltarvi dal vivo”, “La vostra musica mi ha aiutata tantissimo in momenti difficili e mi ha fatto compagnia, spero che adesso un po’ possiamo aiutare te”. E poi ancora: “Ho pregato per lui, grande Gaetano”, “Gaetano, non facciamo scherzi. La vostra musica è indispensabile, buona convalescenza”, “Sono davvero felicissima, un abbraccio”.

Gaetano Curreri stava cantando l’ultima canzone quando all’improvviso ha perso i sensi. Verso la fine del live – il gruppo si trovava sul palco di piazza Piacentini nel corso della rassegna “Nel cuore, nell’anima” – quando stava per eseguire il brano di Lucio Dalla “Piazza grande”, si è accasciato dopo non essere più riuscito a leggere il testo della canzone.