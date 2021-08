“Ecco come sto”. Dall’ospedale il cantate rompe il silenzio. Una settimana fa il malore sul palco e il ricovero

Il messaggio sui social del cantante italiano tranquillizza i numerosissimi fan. Tanta la preoccupazione dopo aver appreso la notizia dell’infarto che ha colpito il noto cantante italiano una settimana fa. Ma oggi, dopo giorni di attesa, è lui stesso a dare notizie sul suo stato di salute. E decide di farlo proprio attraverso i social.

Stiamo parlando proprio di Gaetano Curreri, cantante degli Stadio, colpito da un infarto a San Benedetto del Tronto. Gaetano Curreri risulta essere ancora ricoverato presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli, ma le sue condizioni di salute sembrano essere in miglioramento.

Infatti il cantante ha mandato un messaggio attraverso i social per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e curato. “Anche questo grande figlio di puttana l’abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto”, si legge.





“Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, all’UTiC e al centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Un ultimo ringraziamento va ai miei compagni di una vita Roberto e Andrea e alla mia manager Laura, ancora qui a pochi km da me, mi sono sempre rimasti vicino”.

Poi un’altra notizia che permette di lasciare alle spalle il peggio: “Fra pochi giorni mi dimetteranno, ci sentiamo presto. Vi voglio bene”. Il pollice alzato e sorriso: la foto che accompagna il messaggio permette a tutti di tirare un sospiro di sollievo.