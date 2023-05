Caos totale durante un concerto della cantante italiana, che è stata costretta a fare i conti con insulti improvvisi e quindi inaspettati. Ovviamente lei se n’è accorta e ha praticamente interrotto brevemente la sua performance musicale per rivolgersi direttamente all’autore del gesto. Un momento che è stato immediatamente ripreso dai cellulari degli altri spettatori, che hanno poi caricato i filmati sui vari social network.

Quindi, lei si stava scatenando durante il suo concerto e mai si sarebbe aspettata di innervosirsi così tanto pochi minuti dopo. La cantante italiana è stata attaccata con insulti molto brutti, infatti lei ha poi spiegato dal palco cosa le avessero detto e ha chiesto subito spiegazioni. Le motivazioni dell’aggressione verbale sono state illustrate dal diretto interessato, ma la ragazza ha continuato a porgergli la stessa domanda, invano.

Leggi anche: “Era già morta, ca*** fate?”. Eros Ramazzotti furioso, blocca il concerto ed è panico tra il pubblico. Arriva il 118





Clamoroso al concerto della cantante italiana: ricoperta di insulti

Entrando nei particolari della clamorosa vicenda, la vittima delle offese è stata Federica Carta, che si trovava in concerto in Basilicata, precisamente all’interno della piazza Mario Pagano della città di Potenza. Gli insulti sono arrivati quindi da sotto il suo palco, dove erano assiepate tantissime persone. Il sito Novella 2000 ha spiegato che sono partiti questi attacchi in maniera repentina e forse si è compreso chi fossero i responsabili.

Pare che alcuni giovani, forse in stato di ebbrezza, hanno iniziato a mandarla a quel paese. Infatti, Federica Carta è subito intervenuta in questo modo: “Perché mi mandi a fan***? Che problemi hai? Quindi mi mandi a fan***?”. Subito dopo ha proseguito con il suo concerto. Coloro che l’hanno offesa si sarebbero innervositi perché l’ex Amici stava proseguendo la sua esibizione, ritardando la presenza di Lele Blade, il rapper napoletano di 34 anni che sarebbe arrivato sul palco successivamente.

io credo che questa ragazza di ventiquattro anni, che non ha fatto niente di male a nessuno ma sta solamente cantando ad un suo concerto (dove voi non siete stata obbligati ad andare e restare) non meriti tutta questa cattiveria#federicacarta pic.twitter.com/oOxbpPJx8q — giorgia (@giorgiabanin) May 30, 2023

I fan della cantante hanno commentato: “Credo che questa ragazza di 24 anni, che non ha fatto niente di male a nessuno ma sta solamente cantando ad un suo concerto, non meriti tutta questa cattiveria”.