Il mondo della musica piange la perdita di un grande artista. È morto Frederic Rzewski, pianista, tastierista e compositore, tra i fondatori di una delle più importanti formazioni dell’avanguardia in Italia, Musica Elettronica Viva. L’uomo è scomparso sabato 26 giugno 2021 a Montiano, una frazione di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, all’età di 83 anni. Musicista originalissimo, “temerario pianista e iconoclasta compositore”, come lo ha definito il Washington Post, Rzewski è scomparso a causa di un’infarto mentre cenava con sua figlia e suo nipote.

Frederic Rzewski era nato a Westfield, in Massachusetts, nel 1938 e dopo aver studiato privatamente pianoforte si era laureato a Harvard e si era specializzato in letteratura e filosofia della Grecia classica a Princeton. Era americano, dunque, ma in realtà Rzewski era cresciuto e aveva sviluppato la sua musica e il suo virtuosistico stile pianistico in Italia, dove era arrivato a ventidue anni e dove aveva studiato con Luigi Dallapiccola.

Frederic Rzewski è stato senza dubbio tra i grandi protagonisti dell’avanguardia musicale italiana, entrando a far parte di Nuova Consonanza e fondando nel 1966 a Roma il gruppo Musica Elettronica Viva (Mev) con Alvin Curran e Richard Teitelbaum, un collettivo, del quale hanno fatto parte anche Steve Lacy e altri, che è stato tra i primi a sperimentare gli strumenti elettronici nell’improvvisazione.





Frederic Rzewski, la sua carriera

Concerti, composizioni e insegnamento hanno segnato tutta la sua lunga attività creativa, Frederic Rzewski ha insegnato al Conservatorio Reale di Liegi dal 1977 al 2003, dove è stato professore di composizione a partire dal 1998.

Anche Frederic Rzewski ci ha lasciato, da ricordare le sue sperimentazioni con Nuova Consonanza e MEV, con Alvin Curran e Steve Lacy. RIP. Magari un ascolto/omaggio potrebbe entrare nella programmazione di @RadioQuar June 27, 2021

Ha inoltre insegnato alla Yale University, all’University of Cincinnati, alla State University of New York at Buffalo, al California Institute of the Arts, all’University of California at San Diego. Frederic Rzewski è stato inoltre docente al Mills College di Oakland, al Conservatorio Reale dell’Aia, alla Hochschule der Künste di Berlino, alla Hochschule für Musik di Karlsruhe.