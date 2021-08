“Papà per la terza volta”. Francesco Sarcina dimentica Clizia. Chi è la nuova baby (e bellissima) fidanzata

Le sue ultime dichiarazioni avevano aperto uno squarcio di luce sul buio della sua vita. Francesco Sarcina in una recente intervista aveva rivelato: “Mi sono massacrato di alcol e di droghe perché tutto sommato lottavo contro qualcosa. Non mi sento di colpevolizzare nessuno per le scelte che ho fatto. La cosa certa è che non avrei dovuto fare uso di certe sostanze perché non si è lucidi e alla fine è solo pura sopravvivenza. Sono un sopravvissuto.

Mi bruciavano le narici, gli occhi, avevo sniffato le ceneri di mio padre come è successo a Keith Richards dei Rolling Stones”. Poi il cantante ha parlato di sua mamma e del rapporto con la sua ex Clizia Incorvaia, ora felicemente innamorata di Paolo Ciavarro. Tanti litigi, incomprensioni e discussioni. Non è stata una storia a lieto fine. E Sarcina aggiunge: “Sono state dette parecchie cose sconnesse, la verità è molto peggio di quella che si dice”. Adesso, però, per il cantante è arrivato davvero il momento di voltare pagina.

A svelare quanto sta avvenendo è il settimanale Chi. Francesco Sarcina diventerà presto papà per la terza volta. La sua compagna, infatti, è al sesto mese di gravidanza. Dunque a novembre il cantante de “Le Vibrazioni” avrà un altro figlio. Il cantante ha già avuto Tobia, 14 anni, da una precedente relazione, poi è arrivata Nina, 6 anni, avuta da Clizia Incorvaia. Mistero, invece, sull’identità della “giovanissima” compagna di Francesco.





In realtà, a svelare l’identità della compagna di Francesco Sarcina, ci ha pensato il portale VeryInutilPeople, che ha individuato il profilo social della donna. “Lei è Nayra Garibo, venticinque anni e originaria del Messico. Francesco e Nayra si sarebbero conosciuti quando Sarcina, in crisi dopo aver scoperto del tradimento della Incorvaia con Riccardo Scamarcio, ha deciso di partire per un viaggio in Messico”.

Al suo ritorno dal Messico Francesco Sarcina ha cercato di recuperare il rapporto con Clizia Incorvaia, ma è stato tutto inutile. Così Nayra Garibo si è trasferita in Italia e è andata a convivere con il cantante. “Nayra – si legge sul portale di gossip – è allora venuta in Italia ed è subito andata a convivere con Sarcina e adesso è al sesto mese di gravidanza”.