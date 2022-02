Francesco Sarcina è un cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo musicale rock Le Vibrazioni, fondato nel 1999 insieme al batterista Alessandro Deidda, Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) e Marco Castellani (bassista). Il grande successo arriva nel 2003 grazie al brano Dedicato a te.

Francesco Sarcina e Le Vibrazioni sbarcano a Sanremo 2005 con il brano Ovunque andrò, che conquista l’ottava posizione. Torna sul palco dell’Ariston come ospite dei Velvet, nel 2018 come concorrente con il brano Così sbagliato e due anni dopo con Dov’è (quarto posto). Con Le Vibrazioni pubblica singoli di grande successo come Angelica, Portami via, Vieni da me, Cambia, L’amore mi fa male e Per fare l’amore, ma alle spalle ha anche una grande produzione da solista e collaborazioni con altri artisti italiani. Martedì 7 dicembre 2021 il cantante è diventato padre per la terza volta.



Chi è Francesco Sarcina: anni, altezza, peso, ex moglie Clizia Incorvaia, nuova fidanzata, figli

“E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”, aveva scritto Con Le Vibrazioni pubblica singoli di grande successo come Angelica, Portami via, Vieni da me, Cambia, L’amore mi fa male e Per fare l’amore, ma alle spalle ha anche una grande produzione da solista e collaborazioni con altri artisti italiani. Martedì 7 dicembre 2021 Francesco Sarcina è diventato padre per la terza volta dando l’annuncio.





Francesco Sarcina è padre di Tobia, 14 anni, e Nina, 6, avuta dalla showgirl e influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia, con la quale è stato sposato dal 2015 al 2019. Dopo la turbolenta separazione dalla moglie, accusata di averlo tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio, il cantante ha ritrovato la serenità al fianco a Nayra Garibo, messicana 20 anni più giovane del cantante.

I due si sono conosciuti in Messico durante il viaggio fatto dal cantante per smaltire la delusione della fine del matrimonio con Clizia Incorvaia. Francesco Sarcina è nato a Milano il 30 ottobre del 1976. È alto 174 cm e pesa circa 75 chili.