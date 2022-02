“Addio, sono senza parole”. Francesco Renga in lutto: “Per me eri tanto”

Francesco Regna è cantautore amato e molto apprezzato in Italia. Pierfrancesco, questo il suo vero nome, ha trionfato nel 55esimo Festival di Sanremo con il brano “Angelo”. Ma i suoi successi sono numerosi. Ha inciso ben otto album in studio e due dal vivo, 38 i singoli. I suoi primi passi nella musica risalgono a quando aveva 16 anni: partecipò ad un concorso con il gruppo Modus Vivendi. Poi però conosce Omar Pedrini, Diego Galeri, Enrico Ghedi, e Pietro Paolo Pettenadu dei Precious Time e insieme diventano i Timoria.

Francesco Renga è noto anche per la sua storia d’amore con Ambra Angiolini, dalla quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. La storia, però, è finita dopo 11 anni: “Ambra e io – le parole del cantante – abbiamo avuto l’intelligenza di renderci conto che era arrivato il momento in cui, per non fare implodere la situazione, c’era bisogno di buttare il cuore al di là dell’ostacolo, per responsabilità nei confronti di una famiglia che comunque continua a esistere. Litigare, farsi del male, può essere gratificante sul momento ma a lungo andare distrugge tutto”. E oggi per Francesco Renga è un momento triste.

Con un post su Instagram Francesco Regna ha voluto salutare uno degli esponenti di spicco della scena grunge di Seattle. Mark Lanegan è venuto a mancare nella giornata di martedì 22 febbraio. Così il suo profilo twitter ufficiale: “Il nostro amato Mark Lanegan è morto questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Amato cantante, cantautore, autore e musicista, aveva 57 anni. Lascia la moglie, Shelley”. In tanti gli hanno tributato l’ultimo saluto, da Slash a Iggy Pop passando per lo stesso Francesco Renga.





A poche ore dalla triste notizia Francesco Renga ha scritto: “Senza parole. Addio Mark Lanegan. Per me hai sempre rappresentato il lato oscuro dell’esistenza… e la tua voce un abisso imperscrutabile”. Leader degli Screaming Trees, Mark Lanegan ha stretto nella sua carriera tante collaborazioni con importanti realtà della musica mondiale come P. J. Harvey, Mike Watt, The Desert Sessions e Queens of the Stone Age. Anche per il cantautore italiano la sua musica è stata di grande ispirazione.

MESSAGE FROM IGGY:

Mark Lanegan, RIP, deepest respect for you. Your fan,

Iggy Pop February 22, 2022

I can't process this. Mark Lanegan will always be etched in my heart – as he surely touched so many with his genuine self, no matter the cost, true to the end. xx jc pic.twitter.com/VDL176nbJu February 22, 2022

Sono tantissimi i cantanti e persone del mondo della musica che hanno inviato un messaggio per salutare Mark Lanegan. La sua musica, sia da solista che in gruppo, ha influenzato generazioni di musicisti. E anche Francesco Renga è stato colpito dalla sua morte. Il suo messaggio dimostra un legame profondo, che parte dalla comune passione per la musica e va oltre.