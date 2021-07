“Ora posso finalmente dirvelo”, così inizia la confessione sul suo stato di salute, Francesco Gabbani, il cantante di Occidentali’s karma e tanti altri tormentoni. Un campione anche sui social, Gabbani, intrattiene giorno dopo giorno i suoi fan su tutto quello che gli capita. E lo ha fatto anche stavolta, nel raccontare per la prima volta in assoluto, di essere stato operato alle corde vocali. Nessuno si aspettava un annuncio del genere, eppure Francesco Gabbani non ha potuto fare a meno di rivelarlo al suo pubblico social.

“Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali”, ha detto ancora il simpaticissimo cantante ai suoi sostenitori. Da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, quindi, sembrerebbe proprio che l’operazione non sia stata per nulla preoccupante. E che tutto sia andato più che bene.

Francesco Gabbani, l’operazione

“La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione”, ha continuato a dire il buon Gabbani al suo pubblico. E se vi state chiedendo come sta, a rispondere a questa domanda, è proprio il diretto interessato.





“Sto alla grande. Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!”, ha concluso. Dopo una lunga relazione con la tatuatrice Dalila Iardella, Francesco Gabbani ha iniziato una relazione con Giulia, sua collaboratrice.

La donna, che vuole mantenere assoluta riservatezza – motivo per cui non si conosce il suo cognome – ha colpito positivamente anche il padre del cantante che, parlando del loro rapporto, l’ha definita “l’altra metà della mela”. Grande tifoso della Juventus, Francesco Gabbani ha un legame speciale con Sanremo. Secondo nel 2020 con Viceversa, è per ora l’unico cantante nella storia del Festival ad aver vinto per due edizioni consecutive nelle due categorie.