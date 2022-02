Alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, vinta dalla coppia Mahmood e Blanco e la loro Brividi, Francesca Michielin è stata la direttrice d’orchestra durante le esibizioni di Emma Marrone, e insieme a lei si è esibita sulle note di Baby one more time di Britney Spears durante la serata dedicata alle cover.

“Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri”, aveva raccontato Francesca Mcichielin.

E ancora: “Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”, aveva scritto Michielin sul suo profilo di Instagram.





La cantante, che lo scorso anno è arrivata seconda assieme a Fedez con Chiamami per nome, ha diretto l’orchestra grazie al percorso al Conservatorio intrapreso negli ultimi anni, come ha raccontato lei stessa sui social network. La direzione d’orchestra a Sanremo è un coronamento dei dieci anni di musica che proprio quest’anno l’artista celebra. Grazie ai suoi studi, Francesca Michielin è ritornata sul palco dell’Ariston in una veste molto importante ma la seconda serata ha rischiato di non presentarsi a causa di un piccolo imprevisto nel dietro del quinte.



“La mia direttrice d’orchestra era rimasta chiusa in bagno. Respira Francy, va tutto bene! Vieni qua che sei stupenda, fatti vedere! La luce dei miei occhi”, ha detto in tono ironico Emma Marrone alla telecamera. “Ho visto la morte. Dirige l’orchestra: nessuno. Canta: Emma“, ha concluso Francesca Michielin dopo essere rimasta chiusa nel bagno del camerino.