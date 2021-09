Una foto meravigliosa, che riprende la bambina in uno dei momenti più emozionanti per ogni genitore. Oggi è diventata una famosissima cantante, ma ieri era appunto una carinissima bimba al suo primo giorno di scuola. Lei ha voluto pubblicare questa foto, generando ovviamente grande entusiasmo nei suoi follower. Ha deciso di fare questo gesto in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, che tutti sperano possa andare nel migliore dei modi e non essere intralciato dalla pandemia.

Si trovava qui al suo primo giorno di scuola, mentre frequentava le elementari. Dietro di lei si può leggere che siamo nell’anno 2001-2002 e ha appena iniziato la prima elementare. Tutti si sono emozionati davanti al suo sguardo. Guarda verso la fotocamera, accenna un meraviglioso sorriso ed è intenta a scrivere qualcosa su un quaderno. Poi purtroppo la sua vita non è stata caratterizzata esclusivamente da belle notizie, infatti ha vissuto momenti difficili in adolescenza e anche intorno ai 20 anni.

Qualche tempo fa l’artista ha rivelato sul suo recente passato: “Non ho mai fatto le gite di classe e passavo il sabato sera sulle versioni di latino perché nelle mie giornate tutto non ci stava. A 20 anni ho avuto una sorta di ribellione per l’adolescenza perduta. Sentivo un’aggressività fortissima verso una vita piena di doveri lavorativi, ho rotto dei rapporti. Ma con uno psicologo ho imparato a incanalare la rabbia nella musica, invece che essere un agnellino sul palco e una iena dietro le quinte”, ha concluso.





Questa splendida bambina è la nota cantante italiana Francesca Michielin, nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 25 febbraio del 1995. Si è imposta a livello professionale per la prima volta nel 2011, quando è riuscita a vincere l’edizione di ‘X-Factor’. Nel corso della sua carriera, già ricca di traguardi prestigiosi, ha conquistato tre ‘Wind Music Awards’ e un ‘Premio Lunezia’. Nel 2016 ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo e ha rappresentato nello stesso anno l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Francesca Michielin ha preso parte anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Fedez, ottenendo il secondo posto dietro ai Maneskin. La canzone portata in gara è stata ‘Chiamami per nome’. Lei si ispira tantissimo a Damien Rice e Tracy Chapman, ma nel mondo pop adora alla follia la cantante Adele. Apprezza tantissimo in Italia due artisti eccezionali: Jovanotti e Max Gazzè.