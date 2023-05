Lui lo conoscono, lo conosciamo tutti. È uno dei cantanti italiani più amati e seguiti degli ultimi anni. Ha colpito da subito l’immaginario colletivo e toccato i nostri cuori con le sue melodie avvolgenti, il suo ritmo incalzante, ma soprattutto grazie ad una voce semplicemente strepitosa. Sensuale, ma al tempo stesso capace di raggiungere picchi e potenza clamorose. Insomma un maestro.

Le sue partecipazioni ad eventi importanti, su tutti il Festival di Sanremo, sono ormai storia e lui ha semre lasciato il segno. Non parliamo poi di quello che succede là fuori, nelle strade, nelle piazze, in auto, nei concerti, ovunque le sue canzoni arrivano fanno l’effetto di un balsamo capace di curare tutte le ferite dell’anima, dei nostri corpi a volte stanchi, sballottati, sfiniti. Nella foto qui in basso lo vedete da piccolino: riuscite a riconoscerlo?





La foto in spiaggia da bambino: chi è il famoso cantante?

Qui lo vediamo giocare con la sabbia, due ciabatte in mano e classica vaschetta gonfiabile dietro di lui. Classico scenario marittimo che tutti abbiamo frequentato, ma lui già da piccolino muoveva i suoi primi passi nella musica. Allora, sapete riconoscerlo? Vi diamo un indizio. Ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo e ora parteciperà all’Eurovision Song Contest. Lo stesso tragitto dei Maneskin, ma lui si è affermato già da un pezzo. Allora? Niente?! E va beh, ve lo diciamo noi…

Ma è Marco Mengoni! Il cantante nato a Ronciglione, provincia di Viterbo, proprio il giorno di Natale del 1988. Prima di arrivare al successo italiano e non solo una lunga gavetta. GLi studi a 14 anni in una scuola di canto dove la sua insegnante decide di metterlo in un gruppo con cui va nei pianobar e nei locali a regalare emozioni. Due anni dopo Marco intraprende la carriera da solista e poi arriva anche la tv con provini per diversi programmi.

Il botto arriva con la terza edizione di X Factor dove Marco Mengoni vince e convince il pubblico. Era il 2009 e subito dopo arriva il suo album “Dove si vola”. Marco è stato inoltre il primo artista italiano, l’anno successivo, a trionfare agli MTV Europe Music Awards nella categoria Best European Act. Da lì fino ad arrivare ai giorni nostri, ai due trionfi a Sanremo, nel 2013 con “L’essenziale” e nel 2023 con “Due vite”. Ora arriva l’Eurovision Song Contest e lui, indovinate un po’, è tra i favoriti. Ma, per quanto riguarda le origini italiane occhio pure ad Alessandra Mele, che rappresenta la Norvegia ma ha il papà italiano e mamma norvegese…

