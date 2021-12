La tragica notizia è arrivata mercoledì dalla Repubblica Dominicana quando un aereo charter con a bordo 9 persone si è schiantato e ha preso fuoco mentre tentava un atterraggio di emergenza vicino all’aeroporto internazionale di Las Américas. Secondo il quotidiano dominicano Listín Diario, l’aereo HI1050, tipo Gulfstream GIVSP, era partito per Miami con 2 membri d’equipaggio e 7 passeggeri. Dei passeggeri, 6 sono stati identificati come cittadini americani, tra cui il produttore musicale portoricano di 38 anni José Ángel Hernández , meglio conosciuto come Flow La Movie.

A bordo dell’aereo diretto in Florida c’erano anche la sua compagna Debbie Von Marie Jimenez Garcia e il figlio Jayden Hernandez, che aveva compiuto 4 anni a luglio. I nomi delle vittime sono Luis Alberto Eljuri e Victor Emilio Herrera che erano membri dell’equipaggio. Con più di 10 anni nel settore, Flow La Movie ha lanciato la sua etichetta discografica indipendente ed è stato un rinomato produttore e artista con successi in vetta alle classifiche come “Te Boté”, che ha scalato la Hot Latin Songs per 14 settimane.

Flow La Movie era anche l’uomo dietro “AM” di Nio García e il successo virale “La Jeepeta”. Le celebrità hanno iniziato a piangere la tragica perdita sui social media. J Balvin ha condiviso una foto con l’artista e ha scritto nella didascalia: “José Ángel GRAZIE PER LA TUA SEMPRE ALTA VIBE!!! Riposa in pace 🙏.”





Don Omar, ha condiviso una foto abbracciando Flow La Movie e ha scritto: “Mi dispiace per la tua perdita e quella della tua famiglia. Grazie per l’opportunità di collaborare. Vola in alto, ci vediamo dopo”. Il filmato straziante delle conseguenze dell’incidente è arrivato sui social media.

La compagnia aerea Helidosa ha scritto in una dichiarazione: “Questo incidente ci provoca grande dolore e rimpianto. E chiediamo di accompagnarci con prudenza e solidarietà a sostenere le famiglie colpite che, insieme a noi, stanno attraversando questo momento così difficile”. Un grande lutto, quello di Flow La Movie per la scena musicale sudamericana.