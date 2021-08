“La mia piccola non c’è più”. Lutto per il cantante, la figlia è morta a 4 anni. Nove mesi fa aveva perso il fratello

“Questa è la mia fantastica, bellissima, divertente, vibrante, amorevole, talentuosa, intelligente e testarda principessa sirena Acquarius”. Se vedi questo post scorrere con il suo commento o dici semplicemente ‘ti amo LAUREN’… perché dicono che le anime possono sentire il tuo amore #Rip”.

Con queste parole la moglie del cantante ha annunciato la scomparsa della figlia. Lauren aveva quattro anni e la causa della morte non è stata resa nota. Come riportano i quotidiani locali l’emittente Tmz ha provato a contattare il cantante ma non ha ancora ricevuto risposta.

Lutto per il cantante, la figlia è morta a 4 anni

Lauren, quattro anni, era la figlia del rapper americano Fetty Wap, pseudonimo di Willie Maxwell II, salito alla ribalta dopo il suo singolo di debutto ” Trap Queen “, arrivato al secondo posto nella classifica Hotboard degli Stati Uniti Billboard nel maggio 2015.





Classe 1991, nella classifica Billboard il rapper ha eguagliato degli artisti di spicco dell’hip-hop come Eminem e Lil Wayne e ha collaborato con artisti della scena rap e hip hop del calibro di Niki Minaj, Franco Montana e la Fifth Harmony.

Secondo i quotidiani statunitensi Lauren Maxell, quattro anni, sarebbe morta a fine giugno ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni. La bambina era nata dalla relazione del cantante con la ballerina Turquoise Miami. Fetty Wap è anche padre di Aydin, 10 anni, Zaviera, 6, Khari, 5, Amani, 5 e Zy, nato nel 2018.

La morte della figlia Lauren è avvenuta a nove mesi dalla scomparsa del fratello minore. In queste ore il cantante ha pubblicato una foto della figlia: “La mia mini me, ti amo fino alla luna, per sempre la mia migliore amica”. Tantissimi i messaggi da parte dei colleghi e dei fan: “Che Dio la tenga stretta a lui”, “Fratello, mi dispiace per la tua perdita. Prego per te”, “Possa Dio dare a te e alla tua famiglia il conforto e la pace in questo momento di sofferenza”.