Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, è uno dei rapper più influenti della scena musicale italiana, ma anche un imprenditore di successo e una figura mediatica sempre al centro dell’attenzione. Anche lui è al Festival di Sanremo 2025. La sua carriera è un mix esplosivo di musica, business, reality show e vita privata, con una biografia che si intreccia indissolubilmente a quella di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale con cui ha formato la coppia più seguita d’Italia fino alla recente separazione.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Chi è Fedez: anni, altezza, peso, nome vero, figli, malattia, fidanzata dopo Chiara Ferragni, quanto guadagna

La sua carriera musicale inizia nel 2007 con l’EP Pat-a-Cake, seguito dal mixtape BCPT e dall’EP Diss-Agio. Tuttavia, è nel 2011 che il suo nome inizia a farsi largo con l’album autoprodotto Penisola che non c’è. Lo stesso anno pubblica il suo secondo disco, Il mio primo disco da venduto, sotto l’etichetta Tanta Roba, fondata da Gué Pequeno e DJ Harsh.

Parallelamente, il rapper apre un canale YouTube, dove pubblica la serie di video Zedef Chronicles, offrendo uno sguardo inedito sulla sua quotidianità e sul mondo del rap. Questa strategia lo aiuta a costruire un seguito fedele e a rendersi un personaggio mediatico oltre che un musicista.

Leggi anche: “Te lo sei sc***”. Fabrizio Corona svela il nome del presunto amante di Chiara Ferragni





Negli anni successivi, Fedez diventa uno dei nomi di punta del panorama rap italiano, firmando con Sony Music e pubblicando una serie di album di grande successo, tra cui Sig. Brainwash – L’arte di accontentare (2013), che contiene hit come “Cigno Nero” con Francesca Michielin e “Alfonso Signorini (Eroe nazionale)”.

Nel 2021, per la prima volta, partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin, ottenendo un ottimo riscontro con il brano “Chiamami per nome“. Lo stesso anno pubblica “Disumano”, un disco che consolida la sua presenza nell’industria musicale. L’estate del 2022 segna un altro trionfo con la hit “La dolce vita”, realizzata in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, che domina le classifiche e diventa il tormentone della stagione.

Fedez con la mamma, Annamaria Berrinzaghi

Prima di diventare il volto dei Ferragnez, Fedez ha avuto una relazione con l’influencer Giulia Valentina, terminata dopo diversi anni. Nel 2016, la sua vita cambia radicalmente quando incontra Chiara Ferragni: la loro storia d’amore diventa rapidamente un fenomeno mediatico. Nel maggio 2017, durante un concerto all’Arena di Verona, Fedez sorprende tutti con una proposta di matrimonio in diretta, che Chiara accetta tra le lacrime. Il loro fidanzamento procede a ritmo serrato e, a fine 2017, la coppia annuncia di essere in attesa del primo figlio.

Il 19 marzo 2018 nasce Leone Lucia Ferragni, e pochi mesi dopo, il 1 settembre 2018, i due convolano a nozze con un matrimonio da favola a Noto, in Sicilia, trasmesso in diretta sui social e diventato un vero evento globale. Nel 2021, la famiglia si allarga con l’arrivo della secondogenita, Vittoria Lucia Ferragni.

Clicca su Successiva per tutte le informazioni e curiosità su Fedez