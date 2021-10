Una brutta notizia ha colpito il mondo della musica italiana. Il noto cantautore è ricoverato in ospedale, in seguito ad un grave malore che lo avrebbe colpito qualche giorno fa. Stando alle prime informazioni trapelate, l’uomo avrebbe avuto un’emorragia cerebrale. I medici stanno osservando attentamente la sua situazione clinica e al momento non hanno fornito molte informazioni sul reale stato di salute dell’artista. Ma è stata la moglie a cercare di fare chiarezza con un post su Facebook.

La donna ha scritto: “In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto: non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità”.

Poi la coniuge ha aggiunto: “Il papà è affidato alle cure di ottimi medici. Un appello alla stampa: nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo”.





Ad essere stato colpito da questo problema di salute è il cantautore napoletano Federico Salvatore, che ha 62 anni. Federico Salvatore balzò agli onori della cronaca grazie alla sua presenza al ‘Maurizio Costanzo Show’ nel 1994. Il successo arrivò proprio grazie alla trasmissione del marito di Maria De Filippi, infatti i suoi album ‘Azz…’ e ‘Il mago di Azz’ riuscirono a vendere 700 mila copie. Partecipò anche nel 1996 all’edizione del Festival di Sanremo, piazzandosi al tredicesimo posto con la canzone ‘Sulla porta’.

Federico Salvatore vive da diversi anni a Portici, insieme alla sua compagna di vita. Inoltre, è padre di quattro figli, che si chiamano Paride, Yuri, Azzurra e Fabrizio. Il primogenito Paride ha preso parte ad alcuni musical, tra cui spicca il nuovo Grease italiano ‘Rimini Anni 60’ di Ceruti-Armano. Federico Salvatore ha sempre tenuto alta l’attenzione su temi come l’infanzia, l’omosessualità e la crisi della cultura musicale.