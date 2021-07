Quarto e penultimo appuntamento giovedì 1 luglio per “Battiti Live”. L’atteso evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio sta scaldando l’estate dei tanti appassionati di musica. Numerosi i cantanti che hanno fatto ballare e divertire il pubblico, dai The Kolors a Baby K, da Rocco Hunt a Noemi. E sabato 3 luglio andrà in scena l’ultima puntata, il gran finale. Intanto, però, non sono mancate le sorprese, i colpi di scena e pure qualche imprevisto… pericoloso.

Tra i cantanti che si sono esibiti giovedì sera c’era anche lui, Federico Rossi. L’ex componente di Benjy e Fede ha intrapreso la carriera da solista e va detto che le cose non stanno affatto andando male. Con il primo singolo “Pesche” Federico è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Recentemente è arrivata anche la prestigiosa collaborazione con Annalisa per la canzone “Movimento Lento” che si sta rivelando un vero tormentone estivo.

Proprio Federico Rossi ha da poco rilasciato un nuovo singolo, “Non è mai troppo tardi”. Al riguardo queste sono state le sue parole: “Questo brano è un inno a favore della ritrovata libertà dopo un lungo periodo di distacco dalla vita reale. Spesso capita che la paura di fallire ci impedisca di sentirci completamente liberi di decidere, così diventiamo insicuri e spesso rinunciamo a qualcosa che avrebbe potuto renderci davvero felici. Con questa canzone voglio trasmettere energia positiva, per poter dire con estrema sicurezza che ‘Non è mai troppo tardi’ per fare tutto ciò che da sempre sogniamo di fare. Basta darsi la possibilità di crederci”.





Lo stesso Federico Rossi giovedì sera si è esibito nella quarta puntata di “Battiti Live”. E, mentre stava cantando, è stato involontario protagonista di un episodio che avrebbe potuto avere risvolti davvero pericolosi. Quando si è avvicinato al pubblico, infatti, una fan è caduta per le scale. Poi il cantante si è alzato e, tornando di corsa verso il palco, è scivolato rischiando di cadere. Per fortuna Fede ha mantenuto l’equilibrio. Stavolta c’è mancato davvero poco!

Il video dell’episodio sta facendo il giro della rete. Certo per Federico Rossi è stato un bello spavento, ma il cantante è riuscito a non cadere e ha continuato la sua esibizione come se niente fosse. Peggio è andata alla sua fan che, invece, è caduta sulle scale proprio mentre il cantante era lì vicino. Chissà, sarà stata l’eccessiva emozione?