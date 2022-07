Federico Rossi in ospedale. Il cantante ed ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha avuto un brutto incidente in acqua mentre praticava waterboard, uno sport che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard e che permette di planare sull’acqua trainato da una barca.

L’ex cantante del duo Benji e Fede si trovava in vacanza, ha voluto provare il waterboard, ma la giornata di relax si è presto trasformata in un incubo. Partito sulla tavola dalla postazione, dopo pochi secondi Federico Rossi si è schiantato contro una pedana ed è stato portato in ospedale, dove ha raccontato l’accaduto ai suoi fan. Federico Rossi ha pubblicato una foto dall’ospedale con il collare e una flebo attaccata al braccio. Tanto lo spavento, ma fortunatamente il cantante non ha riportato gravi ferite.





Dall’ospedale, Federico Rossi ha pubblicato sul suo profilo Instagram anche il video dello schianto in acqua. “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, ha commentato ironicamente il cantante ed ex fidanzato storico di Paola Di Benedetto, per poi spiegare che poteva andargli anche peggio.

Il cantante, con un collare mentre è steso su una barella, rassicura i fan preoccupati svelando le sue attuali condizioni. Il post pubblicato su Instagram è stato commentato da tantissimi fan ma anche da tanti colleghi: “Riprenditi presto”, “Un infarto mi hai fatto prendere”, “Tu sei pazzo”, “Non ti facevi male da un po’ effettivamente”. “Eri partito bene ma hai finito non benissimo. Guarisci presto amico”, ha scritto Shade. “riprenditi bro”, le parole di AkaSeven, ex cantante di Amici. Poi l’ironia di Elettra Lamborghini che commenta con: “Tutto apposto a ferragosto”.

Federico Rossi in ospedale – Tra le storie di Instagram Federico Rossi, che si trova in ospedale, ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono preoccupato per lui e che gli hanno inviato commenti di pronta guarigione: “Grazie a tutti per i bei messaggi” – ha scritto il cantante. E ancora “Poteva andarmi molto peggio. Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto” ha aggiunto ancora pubblicando anche un cuore verde.

