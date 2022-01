“Mi ha drogata e stuprata”. La denuncia choc al discusso cantante: “È successo tutto questo, terribile”

Una storia davvero terribile quella raccontata da Evan Rachel Wood (la famosa e talentosa attrice di Thirteen, Mildred Pierce, Westworld). Come molti sapranno, il suo nome è stato spesso associato a quello di Marilyn Manson, la rockstar famosa per gli eccessi. I due hanno avuto una relazione particolarmente complessa, per usare un eufemismo: sono stati insieme per diversi anni, a partire da quando Wood aveva 18 anni e Manson 37. La donna, come alcuni sapranno, ha testimoniato al Congresso degli Stati Uniti nel 2018, raccontando la propria esperienza traumatica a supporto di un disegno di legge a favore delle vittime di aggressioni sessuali.

Tuttavia, nella lunga confessione, l’attrice è stata attenta a non menzionare mai il nome del suo presunto abusatore. C’è da dire tuttavia che in tantissimi, sui social, hanno ipotizzato si potesse trattare della rockstar Marilyn Manson. Come Evan Rachel Wood spiega in “Phoenix Rising – Parte prima: Don’t Fall”, temeva che Manson o uno dei suoi fan potessero fare del male a suo figlio, la sua famiglia o a lei stessa, se lo avesse nominato direttamente.

Nel documentario della regista Amy Berg, i suoi fan sono descritti come ‘bestie di satana’ o quantomeno come persone note per non essere proprio ‘rilassate’ (dice, Ndr) di fronte alle critiche al loro idolo. Ma è davvero così? Non proprio, naturalmente. La regista del documentario su Evan Rachel Wood ha poi sottolineato che, per quanto ingiusto possa essere, Marilyn Manson era uno dei preferiti degli adolescenti che hanno commesso il massacro alla Columbine High School.





Una forzatura di non poco conto, per molti. Evan Rachel Wood, nel documentario, ha raccontato quanto il suo ex fosse stato violento fisicamente, sessualmente e psicologicamente. La crudeltà nel “drogarla e poi violentarla” mentre giravano il video musicale della sua canzone “Heart-Shaped Glasses”. Per ora soltanto la prima parte di questa serie HBO (ne seguirà un’altra a breve) è stata resa disponibile e mostrata al Sundance Film Festival.

Ora si prospettano periodi difficili per Marilyn Manson. La sua reputazione oltretutto non è delle migliori: proprio come Evan Rachel Wood, anche altre donne, come l’attrice Esme Bianco, hanno affermato di aver subito abusi simili da parte del cantante.