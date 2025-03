Ci sarà un altro cantante italiano alla prossima edizione di Eurovision, la notizia è arrivata nella tarda serata di ieri. Sarà anche lui a Basilea insieme al secondo classificato di Sanremo, Lucio Corsi che ha preso il posto di Olly. Olly che, anche con qualche polemica ha deciso di non partecipare alla prossima edizione spiegando che non sarebbe giusto per una lunga serie di ragioni, primo tra tutti l’impegno preso con i suoi fan. Intanto arriva una sorpresada San Marino.

Sarà Gabry Ponte a volare all’Eurovision Song Contest 2025 per rappresentare San Marino con il brano Tutta l’Italia! Il celebre DJ e produttore musicale, già tra i favoriti della competizione, ha trionfato nell’ultima edizione di Una Voce per San Marino, guadagnandosi così il pass per la prestigiosa kermesse europea che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.





Eurovision, Gabry Ponte rappresenterà San Marino

La finale di Una Voce per San Marino si è svolta questa sera e ha visto la partecipazione di numerosi artisti italiani di spicco, tra cui Bianca Atzei, Pierdavide Carone e Marco Carta. Venti finalisti si sono esibiti davanti alla giuria, regalando momenti di grande spettacolo e tensione. Alla fine, è stato proprio Gabry Ponte a spuntarla con il suo brano Tutta l’Italia, già noto al pubblico per essere stato una delle colonne sonore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Visibilmente emozionato, il dj ha accolto la vittoria con incredulità e gratitudine, ringraziando in particolare Carlo Conti, che per primo ha creduto nel potenziale del suo brano. “È stato il primo a sostenere questa canzone. Senza di lui oggi non sarei qui”, ha dichiarato Gabry Ponte dopo l’annuncio della vittoria.

Con una carriera ultradecennale e milioni di fan in tutto il mondo, Gabry Ponte si prepara ora a portare il suo sound in Europa, rappresentando San Marino con un brano che promette di far ballare tutti. Il dj non è nuovo ai grandi palcoscenici e il prossimo giugno terrà un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, confermando il suo status di icona della musica dance italiana. L’attesa per l’Eurovision 2025 è già alle stelle e gli appassionati non vedono l’ora di vedere Gabry Ponte infiammare il palco di Basilea con la sua energia e il ritmo travolgente di Tutta l’Italia. Sarà lui a regalare a San Marino il miglior piazzamento di sempre nella competizione? Lo scopriremo presto!