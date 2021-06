Quante foto si condividono sui social? Un mare. E così capita sempre più spesso di scoprire come erano le nostre star, i vip, cantanti e attori, in “tempi non sospetti”. In molti casi sono gli stessi protagonisti a postare delle immagini che in poco tempo conquistano migliaia di mi piace e commenti. Stavolta il protagonista dello scatto d’epoca è un componente di una band molto famosa che negli ultimi tempi sta facendo parlare moltissimo di sé.

Prima la vittoria al Festival di Sanremo, poi quella, con polemiche a seguire, dell’Eurovision Song Contest. Stiamo parlando ovviamente dei Maneskin. Ricordate? Il frontman Damiano era stato immortalato in una movenza particolare. E dalla Francia erano piovute come macigni accuse di uso di droga. Nulla di più falso, il cantante si è anche sottoposto al test antidroga fugando ogni dubbio. Ma tanto è bastato per creare un caso che ha tenuto banco per diversi giorni.

Adesso spunta fuori una foto ed è subito gara per cercare chi è il componente dei Maneskin. Nella foto si vede un bambino con dei capelli lisci e lunghissimi. La didascalia riporta soltanto la dicitura: “Crescevano i sogni e con loro i capelli. 11 years old”. Dunque qui il ragazzino ha appena undici anni. In molti commentano: “Oh mio dio, sei rimasto uguale da gli 11 anni ad adesso😮😍😂”. “Sei bellissimo” e così via. Certo nessuno si sarebbe aspettato che oggi quel bambino sarebbe diventato un’autentica star.





Dunque ve lo sveliamo: il bambino che avete visto nella foto altri non è che Ethan Torchio, il bel batterista dei Maneskin. Effettivamente il dettaglio dei capelli vi avrebbe dovuto suggerire subito di chi stavamo parlando. Bello e ricco di talento Ethan sta scrivendo importanti pagine di musica italiana con i suoi Maneskin che continuano a ricevere premi e riconoscimenti.

E pensare che poco tempo fa, subito dopo le clamorose vittorie, il gruppo ha vissuto un momento particolare. La storica manager Marta Donà ha infatti detto addio ai Maneskin: “Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili – le parole di Marta Donà – pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”. Nulla però potrà cancellare i loro successi.