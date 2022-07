“Mi sta succedendo alla testa”. Ermal Meta, ansia per la sua salute. Impegni cancellati e foto choc

Ermal Meta, problemi di salute per il cantante. E sono arrivati in maniera improvvisa, visto che è da qualche giorno che è successo qualcosa di inaspettato nella sua vita e che lo sta preoccupando notevolmente. Infatti, è stato costretto ad annullare due impegni importanti per provare a risolvere questa situazione, che sta preoccupando i suoi fan. Infatti, oltre a raccontare con un post scritto quello che gli sta succedendo, ha anche pubblicato un paio di foto eloquenti.

E la paura effettivamente sta aumentando di ora in ora, con Ermal Meta che deve fare i conti con questi problemi di salute che lo stanno sicuramente rendendo più teso. E problematiche ci sono anche per Mahmood: “Ciao a tutti ragazzi. Sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo posticipare la data di Torre del Lago del 26 luglio al 7 agosto. Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Alcuni di voi lo sanno già, ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali, per la quale dovrò stare a riposo fino al 2 agosto”.





Ermal Meta, problemi di salute: “Mi si gonfiano viso e testa”

Notizie tutt’altro che rassicuranti su Ermal Meta, che si è mostrato in un modo che ha scioccato tutti. Queste le parole dell’artista originario dell’Albania, che si è soffermato sui suoi problemi di salute: “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni…”.

Poi Ermal Meta ha aggiunto attraverso Instagram: “Sono costretto ad annullarli in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. P.S.: seguono foto”. E in queste istantanee si può osservare un occhio decisamente molto gonfio. Non è ancora in grado di sapere cosa stia accadendo, ma sicuramente si sottoporrà ad esami medici per cercare di individuare le cause di questo disagio.

Ermal Meta ha raggiunto il suo primo grande successo nel 2018, quando ha vinto insieme a Fabrizio Moro il Festival di Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente. All’Eurovision Song Contest ha ottenuto invece il quinto posto. Oltre che per la musica, quest’anno si è parlato di lui anche per la pubblicazione del libro Domani e per sempre, dedicato all’Albania durante la Seconda Guerra Mondiale.

