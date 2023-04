Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa a 62 anni per uno degli artisti che ha scritto pagine importanti della wave rock anni ’80. Si tratta di un personaggio di rilievo che ha collaborato con grandi artisti come Trent Reznor dei Nine Inch Nails, Massive Attack, Tricky e Richard Hell, tra gli altri, oltre a pubblicare album da solista. È morto Mark Stewart, cantante e co-fondatore della band post punk britannica The Pop Group.

Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa di Mark Stewart: i fan ricordano due album importanti della band come “Y” del 1979 e “For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?” prima di sciogliersi e riunirsi nel 2015 quando tornarono in studio per registrare l’album “Citizen Zombie”. La notizia della scomparsa è stata resa nota sulle pagine social della band con un lungo messaggio. “Mark Stewart è deceduto nelle prime ore di venerdì 21 aprile 2023”.

È morto Mark Stewart: è stato il fondatore dei The Pop Group

“Mark è in comunione con l’amore come dicono i Sufi: non esiste la morte, nessuno morirà, ma siccome la morte è così preziosa, è stata nascosta nella cassaforte delle paure – si legge -. La famiglia e gli amici di Mark chiedono rispettosamente di avere spazio in questo momento difficile”. A questo messaggio se ne accompagna uno più lungo con il ricordo degli altri membri della band e, ovviamente, alcune foto. “Mark era la mente più sorprendente della mia generazione, RIP”, ha scritto nella nota stampa il chitarrista e sassofonista del Pop Group, Gareth Sager.

Stewart era nato nel 1960 ed è cresciuto a Bristol dove ha fondato la band Pop Group nel 1977 con gli amici John Waddington e Simon Underwood. Più tardi, a completare la formazione, si sono aggiunti Gareth Sager e Bruce Smith. Il gruppo univa il post punk, il dub, il funk, il free jazz. Come scrisse nella bibbia del genere “Post Punk 1978-1984” il critico Simon Reynold: “La genialità del Pop Group risiede nel modo in cui si lasciarono trascinare in ogni direzione dalla loro passione per la musica nera. Non bastavano, da soli, il reggae, il funk o il jazz: eccoli dunque a cimentarsi in tutti e tre i generi”.

Molte le persone che stanno esprimendo il proprio dolore per la scomparsa di Stewart. “La sua influenza musicale è stata molto maggiore di quanto spesso si riconosca”, ha detto Daniel Miller, capo dell’etichetta Mute. Adrian Sherwood ha definito Stewart “la più grande influenza musicale della mia vita e mancherai così tanto alla nostra famiglia allargata”, mentre Gareth Sager del Pop Group ha aggiunto: “Mark è stata la mente più straordinaria della mia generazione”.