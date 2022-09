Colpo di scena su Enrique Iglesias, che ha dato un bacio sulle labbra ad una ragazza nelle scorse ore. Il video, che lo stesso artista ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, ha fatto scoppiare il caos visto che in tanti lo hanno criticato per questo episodio considerato inappropriato. E a fare scalpore è il fatto che lui abbia una relazione sentimentale da ben 20 anni, oltre che tre figli. Ma improvvisamente è successo l’inaspettato e il cantante non ha fatto molto per evitare che continuasse il tutto.

Dunque, Enrique Iglesias ha voluto dare un bacio ad una ragazza mentre si incontrava con lei e stava scattando delle foto. Tutto è accaduto davanti ad altri fan e ai paparazzi, che non potevano certamente perdere questa occasione ghiotta. Il filmato in questione è diventato virale in pochissime ore e, tenuto conto che l’eco mediatico era ormai diventato esagerato, lo stesso protagonista non ha voluto nascondersi e ha mostrato tutto ai suoi follower di Instagram. Ma si attende l’eventuale reazione della compagna. (Leggi anche “Adesso scendo, se non te la pianti!”. Noemi, caos durante il concerto: l’artista contro il fan. VIDEO)





Enrique Iglesias, bacio con una ragazza: è una sua fan

Entrando nello specifico dell’accaduto, Enrique Iglesias si è recato a Las Vegas al Meet and Greet e qui ha deciso di incontrare moltissime persone. Tra queste, c’era anche questa giovane che è diventata famosa in tutto il mondo. Si è scambiato un bacio con una ragazza. Quest’ultima ha innanzitutto abbracciato il suo artista preferito e ha iniziato a immortalare la scena con un cellulare. Poi all’improvviso si è girata e lo ha baciato sulle labbra. A quel punto Iglesias non si è affatto tirato indietro.

Colei che ha baciato Enrique Iglesias era una sua fan sfegatata, che ha sfruttato l’occasione per andare oltre il limite. Ma il cantante non si è rifiutato di continuare e ha ripreso a baciare la fortunata ragazza. Ma questo filmato per molti è un chiaro segnale che le cose con la sua compagna Anna Kournikova non vadano affatto bene. In passato la coppia è stata molto vicina alla separazione e i fan temono che dopo questo suo ultimo comportamento la divisione definitiva dei due possa essere davvero prossima.

Enrique Iglesias, classe 1975, è originario di Madrid (Spagna) ed è anche un attore e produttore discografico. Lui è uno dei migliori artisti dell’America Latina e ha venduto 180 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal 2001 ha iniziato una storia d’amore con l’ex giocatrice di tennis, Anna Kurnikova. Dalla loro unione sono nati i gemelli Lucy e Nicholas nel 2017 e Mary due anni fa.

“Col cantante di 22 anni”. Wanda Nara, dall’Argentina il gossip bomba sulla moglie di Icardi