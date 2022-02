Emma Marrone è tornata in gara a Sanremo a 10 anni dalla vittoria con ‘Non è l’inferno’ con ‘Ogni volta è così’, che ha scritto con Davide Petrella e Dardust e che uscirà su 45 giri il prossimo 18 febbraio. “In quei primi Sanremo ero un po’ una scappata di casa, senza una struttura dietro. Ora ho uno staff, dormo in una villa, posso chiamare un massaggiatore se ho bisogno di sciogliere la stanchezza di mesi in cui non mi sono mai fermata, tra tv, cinema, musica”, aveva raccontato all’Adnkronos.

E ancora: “E mi ricordo quanto soffrivo a leggere le pagelle, con quei 4 e quei 5, sempre con una punta di cattiveria nel giudicarmi. Oggi ho raggiunto un po’ di serenità e posso dire che ciò che non è mai cambiato in questi anni è stato l’amore della gente e del pubblico”.

Emma Marrone, il significato del gesto del triangolo a Sanremo

Emma Marrone è tornata a Sanremo nella seconda serata del festival e ha scelto un abito lungo e interamente realizzato in velluto blu notte di Gucci e dirigerla una vecchia conoscenza del festival, Francesca Michelin: “È una bellissima opportunità di scambio e un modo per rendere concreta l’alleanza tra donne. Ci stimiamo da tanti anni. Le nostre carriere sono andate in parallelo, lei partita da X factor e io da Amici, negli stessi anni”.





L’esibizione di Emma Marrone è stata un inno al femminismo e non solo per la presenza di Francesca Michielin, ma anche per il gesto mostrato al pubblico: il gesto femminista di una vagina. La cantante è sempre stata molto attenta a lanciare messaggi positivi a favore delle donne ma dietro a quel gesto c’è anche un altro messaggio che ha a che fare con il Fantasanremo.

Emma meriti la vittoria solo per i 115 punti al fantasanremo senza dire papalina o fantasanremo sul palco, nessuno come te, distruggili.#Sanremo2022 February 3, 2022

Si tratta di un gioco che prende spunto dal Fantacalcio e permette ai giocatori di accumulare punti in base agli outfit, alle parole e ai gesti dei cantanti. Oltre alle parole ‘Papalina’ e ‘Fantasanremo’ pronunciate da diversi artisti, il gesto fatto da Emma Marrone ha permesso ai giocatori che l’hanno scelta in squadra di accumulare 10 punti. Non solo, senza dire le parole Papalina e Fantasanremo, grazie ai gesti extra, la cantante è riuscita a far guadagnare ben 115 punti.