È un momento molto fortunato per Emma Marrone. A fine aprile la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il nuovo singolo Mezzo Mondo e il brano sta avendo un grandissimo successo. Difficile immaginare il contrario, visto che Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera ha infatti ricevuto tanti riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 15 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino.

Nel corso della sua carriera Emma Marrone ha inoltre ricevuto varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award. Di recente Emma Marrone è stata ospite del podcast di Fedez Muschio Selvaggio e ha raccontato un simpatico aneddoto della sua vita: quando ha cucinato per la star mondiale Kanye West.

Emma Marrone rincorsa da un’ape sul palco: il video

“Mi chiama una mia amica, era tardi, e mi fa: ‘vieni a casa che tra poco arriva Kanye West e se ha fame io non so neanche mettere su un piatto di pasta’. Io non ci credevo. Vado a casa di questa mia amica, eravamo io, lei e il compagno, poi sono arrivati un paio di amici”. “Poi citofonano alla porta ed era Kanye West. – ha raccontato una divertita Emma Marrone – Poi a un certo punto ha detto di aver fame, io ho aperto il frigo e non c’era niente. Mi sono inventata sto piatto di pasta che lui ha gradito molto. Poi ha voluto fare la foto, l’ha fatta anche col suo cellulare. Non ci siamo nemmeno scambiati il numero. Mai più visti. Sicuramente si ricorda più del piatto di pasta che di me”.

In queste ore sta girando un simpatico video di Emma Marrone. Nel video, registrato mentre si trova sul palco, la cantante viene inseguita da un’ape e la sua reazione ha divertito molto il web. L’artista salentina cerca di divincolarsi e di fuggire dall’ape che la insegue. Come detto, la scenetta ha fatto divertite gli utenti del web perché molti sono a conoscenza della sua fobia per gli insetti.

Lo scorso anno era diventato virale un video di Emma Marrone in cui la cantante bloccava un suo concerto per l’invasione di palco da parte di una cavalletta. In preda dal panico, la cantante aveva stoppato la musica e ha chiesto l’intervento di qualcuno affinché allontanasse l’insetto: “Non ridete perché panico… dove è andata? Non canto”, aveva detto al suo pubblico che era scoppiato a ridere.