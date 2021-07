E alla fine è arrivata. Imperterrita, ineludibile, tremenda. Parliamo della prova costume. Ogni donna sa che con la bella stagione e le prime uscite al mare arriva pure lei. Non c’è niente da fare. Anche se negli ultimi anni i messaggi a favore del corpo femminile, di tutti i corpi, si sono moltiplicati, il timore di non apparire in perfetta forma è sempre dietro l’angolo. Soprattutto per le donne, anche se non solo. E quindi sedute in palestra, diete rigidissime, digiuni a più non posso per entrare in quel costume che è così carino!

La prova costume riguarda tutte, naturalmente, anche le vip e super vip. Impossibile sottrarvisi. Tra le tante star in vacanza al mare c’è anche lei, una tra le cantanti italiane più amate. Emma Marrone sta trascorrendo questi giorni in totale relax insieme ad alcuni amici. E posta orgogliosa diverse foto e video in cui compare con un bikini e con le sue forme… “imperfette”.

Emma Marrone sta bene con sé stessa e non ha paura delle piccole imperfezioni del suo corpo. Nel post scrive “Felice come una bambina di 9 anni. Sempre grata. ❤️🙏🏼”. Proprio in riferimento a chi, invece, la criticava per le sue forme non perfette in passato ha risposto: “Sono le imperfezioni a fare la differenza…bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”.





Nel video postato su Instagram Emma Marrone si tuffa dalla barca in un mare cristallino. E come lei stessa confessa è felicissima, si vede dal suo sorriso e dai suoi occhi. Poi prende il sole con l’inseparabile Francesca Savini e altri amici. E tra un pezzo del bikini e l’altro si notano anche i suoi tatuaggi solitamente nascosti.

Con la sua positività Emma Marrone continua a lanciare messaggi sul body positivity. E ai suoi follower dice: “La perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso. E ancora: “Ci sono persone che ogni giorno lottano per problemi davvero gravi. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro”. Lei sicuramente lo sta facendo e i risultati si vedono. Eccome!