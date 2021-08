“Nessuno come te”. Emma Marrone, la dedica per il vip spiazza tutti: non si era mai aperta tanto

È una delle cantanti più amate degli ultimi anni. Ha vinto nel 2010 Amici di Maria De Filippi, poi nel 2012 si è imposta al Festival di Sanremo con “Non è l’inferno”. Nel 2020 ha festeggiato i 10 anni di carriera e il suo percorso non accenna a fermarsi. Da pochissimo è uscito il suo ultimo pezzo in duetto con un mostro sacro come Loredana Berté, si intitola “Che sogno incredibile”. Ha collaborato anche con Alessandra Amoroso per “Pezzo di cuore”.

Stiamo parlando naturalmente di Emma Marrone che nel corso degli anni ha pubblicato di versi album, “A me piace così” (2010), “Sarò libera” (2011), “Schiena” (2013), “Adesso” (2015), “Essere qui” (2018), “Fortuna” (2019). Nel 2020 è stata giudice di “X Factor” insieme a Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Anche nella prossima edizione rivestirà lo stesso ruolo. E proprio nelle ultime ore Emma ha rivolto una dedica particolare ad un suo collega…

In questi giorni Emma Marrone sta finendo le sue vacanze, il meritato riposo dopo la gioia di aver ritrovato il suo pubblico in alcuni concerti. L’artista lanciata da Maria De Filippi sta dunque ricaricando le pile prima di riprendere la sua attività, sia come cantante che come giudice di X Factor. Ma in queste ore, precisamente mercoledì 18 agosto, un altro giudice del famoso talent show ha compiuto gli anni. E a lui Emma ha dedicato parole davvero inaspettate.





Si tratta del cantautore Mika che nella giornata di mercoledì 18 agosto ha compiuto 38 anni. A lui Emma Marrone ha rivolto queste parole: “Buon compleanno alla persona più dolce e speciale del mondo”. E Mika ha risposto con sette cuoricini rossi. La dedica è piuttosto inattesa, visto che in passato i due non si sono risparmiati qualche frecciatina. Dopo l’eliminazione di un suo pupillo, Blu Phelix, Emma ha avuto giudizi duri sugli altri concorrenti.

Poi Emma ha bocciato il percorso artistico di Vergo, affermando che il cantante non ha personalità. A quel punto Mika controbatte che invece la personalità di Vergo è ben evidente. Ed Emma Marrone risponde che non la pensa così, arrivando a dire: “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo”. Il riferimento a Mika, unico non italiano a X Factor, è apparso evidente. E sono piovute le critiche dai social. Ma evidentemente tutto è stato dimenticato e oggi tra i due il rapporto appare davvero speciale!