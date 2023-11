Emma Marrone bacia un ragazzo al concerto. Sta facendo impazzire il gossip questo filmato della cantante pugliese che durante uno dei suoi ultimi live, ha deciso di dare un affettuoso bacio ad una persone del pubblico. Chiaramente il video ha fatto con poche ore il giro del web chiedendo, all’artista, il motivo e sopratutto l’identità del ragazzo in questione. Emma Marrone, è in questi giorni in tour per l’Italia e durante il suo ultimo live ai Magazzini Generale a Milano è successo un fatto per molti inspiegabile quanto interessante.

Per chi non lo sapesse, il suo tour è partito il mese scorso e ha già fatto impazzire migliaia di persone in giro per lo stivale. Un momento in particolare ha fatto commuovere tutti, ovvero quando la donna ha cantato “Intervallo“, ovvero il pezzo dedicato al padre Rosario, prematuramente scomparso. A riguardo l’artista salentina aveva detto: “Non volevo che la sua assenza diventasse qualcosa di distruttivo”.





Emma Marrone bacia un ragazzo al concerto

Dice ancora Emma Marrone: “Non volevo che la sua assenza diventasse un motivo per non fare musica, anzi, ne ho fatta di più. Ho fatto quello che potuto con quello che avevo: ho fatto questo disco. Tante persone hanno perso il loro punto di riferimento, quindi voglio salire sul palco anche per quelle persone. Voglio restare sempre sul palco perché forse è l’unica cosa che mi viene poco poco veramente bene nella vita”.

Conclude Emma Marrone: “Voglio salire sul palco perché non voglio perdere un secondo e non voglio smettere di rendere orgoglioso mio padre”. E sempre durante le due date di Milano, Emma si è resa protagonista di un gesto che ha fatto esplodere le riviste satinate italiane. Nel video si può vedere che mentre la Marrone stava camminando tra la folla, ad un tratto vede un ragazzo (non sappiamo se i due si conoscessero già) e l’ha baciato di fronte a tutti.

Mi fa pisciare che prima li punta e poi li bacia ajsjjsshshshshshahaja pic.twitter.com/2h5ytthoGJ — •ᴛhe storm• (@thestorm46) November 27, 2023

Oggi senza voce dopo aver sudato tutta l’acqua in corpo: Hall di Padova una sera si e una sera anche 💣🖤💣#indaclub #emmamarrone pic.twitter.com/sZvvjqff3X — yra__ (@indi_7ary) November 24, 2023

I due prima si sono guardati intensamente, poi la cantante prende l’iniziativa e lo bacia sulle labbra. Ma non è nuova a questi episodi Emma Marrone, domenica scorsa, infatti, ha baciato un altro suo fan. Sui social molti hanno esultato: “Ti ha baciato la Madonna in persona”, e ancora: “Sei stato benedetto”, o anche: “Io dopo ciò sarei morta e resuscitata almeno 30 volte“.

