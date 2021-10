Musica in lutto, addio alla cantante. Morta a 22 anni, mistero sulla sua scomparsa: “Non è giusto”

Lutto nel mondo della musica per la prematura scomparsa della cantante. Aveva solo 22 anni e lo scorso anno aveva debuttato con l’album di esordio riscuotendo un ottimo successo nella scena hip hop e R&B. La causa del decesso non è stata ancora resa nota, ma sembra che la cantante sia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale.

Sui social l’amica e collega Bhad Barbie, il cui vero nome è Danielle Peskowitz Bregoli, l’ha ricordata con un post sul suo account Instagram: “Questo non sembra nemmeno reale. – ha scritto la cantante – Passavo quasi tutti i giorni con te. Mi hai insegnato tante cose. Sei la mia ispirazione per molte cose (capelli, unghie, stile, ecc.), mia sorella maggiore. Mi mancherai tantissimo”.

Tantissimi i commenti sotto al post di Bhabie, che è stata inondata dalle condoglianze dei fan, dispiaciuti per la scomparsa prematura dell’amica e cantante. La voce della morte di Emani Johnson, conosciuta come Emani 22, ha iniziato a circolare lunedì sera. Tuttavia la notizia del decesso deve ancora essere confermata dalla sua famiglia o dallo staff.





“Riposa in paradiso piccola”, ha scritto la cantante S3nsi Molly, “Così triste”, ha aggiunto il musicista Chris Scholar. “Riposa in pace love”. Il produttore musicale Jarred Jermaine è rimasto scioccato e ha scritto: “Non posso crederci, sono scioccato da questa notizia”.

Sebbene non sia confermato come sia morta Emani 22, che si chiamava @lonebrain su Instagram e il cui vero nome è Emani Johnson, sui social sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio. Emani 22 ha pubblicato due album: Single e The color red. La sua musica traeva ispirazione dall’R&B e dall’Hip Hop con influenze trap.