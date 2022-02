Lutto per Elisa. Se ne è andato proprio mentre la cantante si gode il successo sul palco di Sanremo 2022

Lutto per Elisa, la notizia dopo la terza serata di Sanremo 2022. Festeggia il secondo posto, Elisa Toffoli con il brano “O forse tu”, su quello stesso palcoscenico dove nel 2001 portò a casa la vittoria, con la canzone Luce (tramonti a nord est). E pensare che il successo in ambito discografico per la cantautrice arrivò a soli 19 anni con l’album d’esordio Pipes & Flowers, quando a scoprirla fu proprio ‘lui’.

Di anni ne sono passati per Elisa e ad oggi la triestina è una vera e propria icona della musica italiana. Proprio durante la trasmissione de “I lunatici” in onda su Radio 2, la cantante aveva raccontato di aver cominciato “per caso”: “Io facevo la parrucchiera”.

“Una nostra cliente che cantava al Karaoke. Eravamo tutti in fermento, veniva Fiorello a Gorizia”. Un successo come poche volte accade, Elisa si presenta sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo dopo 21 anni di assenza.





E il merito di aver scoperto in Elisa la grande artista che è poi diventata nel tempo, un nome che oggi lascia nel cuore di molti un vuoto incolmabile. Muore a 94 anni, il poeta, commediografo e compositore Giovanni Langone, l’uomo che scoprì il talento di Elisa al Cantafestival nel lontano 1993.

A riportare la notizia è la testata “Il Piccolo”. Stando a quanto si apprende l’artista era molto noto nella scena musicale di Monfalcone. Una personalità poliedrica che lo condusse a meritare il titolo di Ufficiale all’ordine “al merito della Repubblica”. L’ultimo addio a Giovanni Lagone avverrà sabato 5 febbraio al duomo alle ore 12.