Elisa, incidente al palco del concerto, ci sono feriti. Brutta notizia per la famosa cantautrice che domani, martedì 28 giugno, avrebbe dovuto tenere un concerto al Parco dei ragazzi del 99 a Bassano del Grappa. Secondo quanto riportato da La Repubblica una parte della copertura del palco che si sta montando è crollata a terra. Purtroppo la struttura ha colpito due operai che in quel momento si trovavano esattamente sotto il tetto.

Per fortuna i due operai si sono feriti non in modo grave. Gli organizzatori del tour di Elisa hanno subito chiarito che la responsabilità di quanto avvenuto è da attribuire alla produzione del Festival nel quale il concerto è inserito. È stato lo stesso presidente di Friends & Partner Ferdinando Salzano a spiegare: “Non è di competenza nostra ma della produzione del festival che organizza l’evento”.





La dinamica dell’incidente al palco del concerto di Elisa

Secondo le prime ricostruzioni il tetto si è prima piegato di 45 gradi e poi è caduta sul palco colpendo i due operai. L’incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi, lunedì 27 giugno. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno rimesso la struttura in sicurezza evitando ulteriori gravi conseguenze. Per rimuovere parte del tetto è stato necessario ricorrere ad un’autogru.

Sul posto si sono recati, oltre ai pompieri, anche lo Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) e poi carabinieri e polizia di stato. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica. A quanto pare Elisa non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sull’accaduto.

È stata dunque annullata la prima data del tour di Elisa “Back to the future” a Bassano del Grappa. Per l’occasione l’artista friulana avrebbe voluto mandare un messaggio green. L’intero tour è organizzato infatti in collaborazione con Legambiente che aveva messo a disposizione uno spazio dedicato all’informazione ambientale. Purtroppo c’è un precedente, nel 2012 un operaio rimase ucciso dal crollo di una struttura nel palco per il concerto di Laura Pausini. Stavolta, fortunatamente, non ci sono state vittime.

“Parte la denuncia”. Incidente a Battiti Live, paura tra il pubblico: tre persone in ospedale