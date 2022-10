Lutto nel mondo della musica, è morto Andrés Cuervo, l’artista colombiano dietro il singolo di successo “La Receta”. Il giovane è morto la scorsa settimana a Parigi, secondo una dichiarazione che la sua agenzia pubblicitaria JAQUE ha condiviso con Billboard martedì 11 ottobre. Secondo i suoi collaboratori, il cantante 40enne è morto per un attacco cardiaco mercoledì (5 ottobre) nel suo appartamento a Parigi, dove risiedeva eppure la notizia è stata divulgata soltanto adesso.

Poche settimane fa, il cantante e modello aveva partecipato alla New York Fashion Week, dove ha sfilato in passerella per lo stilista H.cubel. “Chiudere la passerella e rappresentare la Colombia con grande orgoglio”, ha sottotitolato nelle foto che ha pubblicato su Instagram. Nato a Barranquilla nel 1982, Cuervo ha iniziato a cantare da giovanissimo, influenzato dalla musica pop e rock. L’artista aveva un talento per la scrittura delle canzoni.

È morto Andrés Cuervo: lutto nel mondo della musica

A 20 anni ha pubblicato il suo primo album in studio, Tras De Ti (2008), che lo ha reso celebre non solo nella sua nativa Colombia, ma in tutta l’America Latina. Con Este Soy Yo, uscito cinque anni dopo, ha avuto una svolta in Messico e in altri paesi. La sua ultima produzione, Historias de Amor (2015), è ricca di ballate pop-rock e di grande successo.

Ma il suo primo numero 1 su Billboard è stato grazie a “La Receta”, che ha raggiunto la vetta della classifica Tropical Airplay nel 2015. Il suo secondo ingresso nel conteggio di Tropical Airplay è stato “Vivirla Bien” con Osmani García, che ha raggiunto il numero 15 nel 2018. Ha anche collaborato con la pop star colombiana Fanny Lú nel suo singolo “No Pidamos Perdón”.

Più di recente, ha pubblicato canzoni come “Creo En Ti” e “My Sexy Girl”. Per quanto riguarda la sua morte non si sa altro: solo che il suo cuore si è fermato il 5 ottobre a Parigi, città dove risiedeva. Seguiranno sicuramente altri aggiornamenti sulle cause della morte dell’amato artista, soprattutto dopo i dettagli ufficiali a seguito dell’esame autoptico.

