Una terribile notizia ha sconvolto il mondo della musica, ora in lutto, e non solo. La giovane cantante è morta improvvisamente, in seguito ad un incidente stradale. Ad annunciare la tragica scomparsa della 21enne è stato il suo staff, che ha diffuso un messaggio sul profilo Instagram della vittima. Era seguita da tantissima gente sui social network, che ora la piangono disperatamente.

Purtroppo il destino è stato crudele con lei, che ha lasciato troppo prematuramente la vita. La musica è in lutto per la perdita di questa promettente cantante, morta per un fatale incidente che non le ha dato scampo. Secondo quanto appreso finora dagli organi di informazione, è deceduta a causa dell’impatto della sua automobile contro un albero. E la morte è stata istantanea.

Leggi anche: “Se n’è andato nel sonno”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante: l’annuncio della moglie





Musica e social in lutto, la giovane cantante è morta in un terribile incidente

La musica è in lutto per l’addio a questa cantante, che tanto si era affermata anche sui social come TikTok ed Instagram. Purtroppo è morta per un incidente sulla strada, avvenuto alle 4 del mattino di sabato 23 marzo, mentre si trovava nelle vicinanze della città francese di Lille. A nulla è valso il tentativo di rianimazione dei soccorritori, che si sono arresi davanti alla gravità delle ferite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

A morire è stata l’artista francese Anais Robin, che su TikTok era seguita da oltre 468mila follower, mentre su YouTube era stata in grado di conquistare grazie al suo talento musicale 1 milione e 800mila visualizzazioni in appena 8 mesi. Questo il messaggio dell’entourage: “È con profonda tristezza che annunciamo la morte della nostra artista Anais Robin, avvenuta tragicamente a seguito di un incidente stradale sabato notte nel nord della Francia. Anais era una persona amata e apprezzata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla”.

Poi lo staff di Anais Robin ha aggiunto nella nota ufficiale: “Il suo sorriso radioso, la sua gentilezza e la sua voce rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori. In questo momento difficile, esprimiamo la nostra profonda vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Condividiamo il vostro dolore e vi offriamo tutto il nostro sostegno durante questa difficile prova. Nel frattempo onoriamo la memoria di Anais e ricordiamo con affetto i preziosi momenti trascorsi con lei in studio, durante le riprese… Riposa in pace, Anais. Rimarrai per sempre nei nostri cuori“.