Luciano Ligabue è tornato sul palco con il suo nuovo “Indoor Tour 2023 – Dedicato a noi” ricco di Concerti Live nei palasport di tutte le principali città italiane, tour partito a ottobre. C’è tanta voglia di suonare e anche di recuperare canzoni che non facciamo dal vivo da tanto tempo”, aveva annunciato il rocker di Correggio sulle pagine social.

Il primo appuntamento il 9 ottobre, l’ultimo il 30 novembre al Pala Rescifina di Messina, passando per Firenze, Ancona, Eboli, Reggio Calabria. Il Dedicato a noi Tour era stato annunciato da Ligabue in persona via social media, con una diretta via Instagram realizzata in un momento di pausa dalle prove. Ma è di domenica sera la notizia che ha costretto Ligabue a spostare le date del suo tour nei palasport previste per domenica 19 novembre, lunedì 20 novembre, a Roma, e martedì 21 e mercoledì 22 novembre a Eboli.

Ligabue, stop al concerto: fan costretti a uscire dal Palasport

L’ufficio stampa dell’artista di Correggio, Parole & Dintorni, ha dato la notizia attraverso una nota informativa e ha fatto sapere che il tour ripartirà dal 24 novembre prossimo. Domenica sera, però, le persone si trovavano già all’interno del Palasport, sono state costrette a uscire dopo l’annuncio arrivato sul maxischermo. “L’annuncio è arrivato alle 21,10: Luciano ha provato fino alle 20,30 ma sta male. “Ho visto molta gente piangere: ovviamente Ligabue ha tutta la facoltà di stare male, ma annunciarlo alle 21,10 ci sembra un po’ troppo…”, ha detto uno dei fan presente al Palaeur di Roma.

A fermare il è un virus influenzale che è andato a colpire in particolare la gola. Le date saranno recuperate il 3 e 4 dicembre, quelle di Eboli, e il 9 dicembre quello di Roma. I biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date ma è anche possibile chiedere il rimborso entro il 30 novembre attraverso il sito di Friends&Partners organizzatore e produttore dello spettacolo insieme a Riservarossa.

Sui social la rabbia dei fan del cantante, arrivati da ogni parte d’Italia per il suo concerto, annullato all’ultimo minuto.. “Se da ieri sera avevi problemi nel gestire la voce non era forse il caso di avvisare prima? siamo venute da fuori regione. Hai idea delle spese che abbiamo affrontato oltre al biglietto?! Pensavamo fosse un comico il signore che ha dato l’ annuncio. Cattiva gestione. Pessima”, scrive una fan. E ancora: “Stare male è umano. Per correttezza verso i fan potevi uscire tu a dircelo o comunque avvisare prima, non alle 21 dopo aver fatto ore di coda al freddo”, “La gente è venuta dall’altra parte d’Italia e voi lo annunciate alle 21.17… senza parole!”, “Mi spiace per la tua salute. Ma una cosa del genere è inqualificabile. Annunciare alle 21 e 15 con tutto il pubblico dentro”.