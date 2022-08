Protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha duettato con Ditonellapiaga sulle note di ‘Chimica’, Donatella Rettore (67 anni) annuncia di avere problemi di salute. Parole, le sue, che fanno suonare un campanello d’allarme tra i fan e chi la segue. Lo scorso maggio aveva spiazzato tutti lasciando intendere di essere entrata in un periodo di riflessione: se continuare o meno con la musica. “Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite” aveva spiegato, per poi aggiungere.



“Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino”, aggiungeva Donatella Rettore per poi sottolineare: “Ho amato e sofferto, gioito, pianto, vinto e perso. Ora sono in un momento d’oro: disco di platino, nona vendita negli album. Perfetto, lascio con il sole in fronte e non con la conda tra le gambe. Sono una donna di spettacolo, continuerò. Organizzerò feste da sballo, in fondo questa figura un po’ manca nel nostro ambiente e canterò quando mi andrà le mie canzoni, in fondo sono stata una cantautrice. Può darsi che per l’estate esca un singolo, ma se non accadrà stic****”.





Donatella Rettore positiva al Covid: “Ho molti sintomi, sto male”



Insomma, la voglia di fare musica sembra più forte dei dubbi. Anche se ora Donatella Rettore sarà costretta fermarsi colpita da un nemico molto forte: il Covid – 19. Tramite i suoi profili Facebook ufficiali, Donatella ha scritto:“Non poteva mancare e proprio adesso: sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho latro da aggiungere. Spero di farcela… Vi abbraccio”. (Leggi anche Choc in città, mamma Donatella uccisa in casa a coltellate: caccia al marito. Aveva 38 anni)



Tra i tanti commenti arrivati alla sua pagina Facebook, si legge: “Forza tesoro mio, guarirai presto… Sei una leonessa super” o ancora “Dada tu sei una leonessa e le leonesse, dopo le tempeste, si rialzano più forti di prima. Forza, fede e coraggio” o ancora “Tu cantavi… Coraggio il male è di passaggio… Vedrai che l’affetto di tutti noi è una botta di energia”.



La malattia è un mostro con il quale Donatella Rettore si è dovuta confrontare negli ultimi anni. Colpita da tumore al seno, “un chicco di riso scatenato e cattivo”, nel marzo 2020 in pieno lockdown l’artista è stata operata due volte all’Istituto Oncologico Veneto. “Ho trovato professionisti di grande competenza e di grande amore per gli esseri umani”. Una spinta che a febbraio, dopo 28 anni, l’aveva spinta a tornare a cantare sul palco dell’Ariston.

“Così non è giusto!”. Sanremo 2022, guerra tra i cantanti dopo la fine del Festival