Gravissimo lutto per Dodi Battaglia. È lui a dare l’annuncio: “Con straziante dolore”

Un altro lutto colpisce i Pooh, in particolare Dodi Battaglia. Lui stesso ha dato l’annuncio con un breve, ma straziante messaggio su Facebook: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”. Dodi Battaglia ha perso sua moglie Paola Toeschi. Era la terza moglie del chitarrista e da tempo lottava contro un cancro al cervello. Qveva raccontato la sua lunga battaglia contro il tumore in una autobiografia: “Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore”, in cui raccontava della sua lotta contro il male ma soprattutto di quando la fede fosse stata fondamentale nel darle una mano ad affrontare la malattia.

Paola Toeschi scoprì di avere un tumore al cervello proprio nel 2010, mentre era nel pieno della sua vita professionale e privata. Al suo fianco, però, ha sempre potuto contare su Dodi Battaglia che da bravo marito e padre della piccola Sofia non le ha mai fatto mancare nulla. La storia di Paola Toeschi è stata caratterizzata da tanto dolore, ma anche da tantissima speranza. Proprio nel periodo di maggiore difficoltà, la donna si avvicinò alla fede e in particolare a Medjugorje iniziando a pregare la Madonna con grande intensità.

In una intervista al quotidiano La Stampa, nel parlare della malattia Paola Toeschi aveva spiegato: “Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”, spiegando nel dettaglio il decorso della malattia. Nella sua opera ricca di aneddoti e umanità la donna aveva inserito anche sue foto ed immagini per mostrare a tutti il suo profondo cambiamento.





La notizia della morte di Paola Toeschi giunge all’improvviso: solo qualche ora prima Dodi Battaglia quella dell’amico e collega Stefano D’Orazio. Il chitarrista aveva ricordato l’amico durante la puntata di Uno Weekend, programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. “Prima mentre parlava di comicità, mi è venuto spontaneo pensare all’amico fraterno scomparso di recente», ha detto l’artista riferendosi al segmento precedente della trasmissione. “Lui era di una simpatia travolgente. Avere all’interno di un gruppo una persona che affrontava la vita con questa leggerezza è stato fantastico”, ha proseguito.

I momenti difficili, infatti, non sono mancati ma insieme li hanno superati. Ora però sente la sua mancanza e non lo nasconde, anzi la sua commozione è evidente. “Mi manca la sua bonarietà e accoglienza… Mi manca la possibilità, grazie al suo lavoro, di dedicarmi a tempo pieno al mio”. Con Paola Toeschi, Dodi Battaglia aveva trovato il vero amore. Dopo anni di fidanzamento, infatti, avevano deciso di sposarsi nel 2011 e da allora sono sempre rimasti insieme, anche nei momenti più complicati della malattia.