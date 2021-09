Un racconto straziante quello di Dodi Battaglia che come ricorderete ha perso la moglie, Paola Toeschi, deceduta lo scorso 6 settembre dopo una lunga lotta con una grave malattia. L’ex Pooh ha descritto la consorte, morta a soli 51 anni, come una “bella persona, per bene, una grande immensa anima”. I due si sono sposati nel 2011 e nel 2005 hanno accolto il loro frutto d’amore, la figlia Sofia. “Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria. E bellissima”.

E ancora: “Tanto è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie”, ha spiegato il chitarrista nel corso dell’ultimo addio dato alla Toeschi. Dodi Battaglia è apparso evidentemente commosso e addolorato nel corso della cerimonia funebre, che si è svolta lungo il pomeriggio di mercoledì 8 settembre nella Collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero, nel novarese. “Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico per altri cinque anni, nella nostra casa di campagna — ha aggiunto Dodi —.

Dodi Battaglia, il ricordo della moglie

“E poi la malattia, quella maledetta malattia contro cui ha lottato per dieci anni con forza e positività”, ha detto Dodi Battaglia. Il musicista ha poi raccontato degli ultimi attimi vissuti al fianco dell’amata Paola: “Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono, se a volte ho commesso degli errori”.





Poi conclude Dodi Battaglia: “Mi ha perdonato e mi ha stretto a lei in un abbraccio dicendomi ‘ti voglio bene’. Sarai per sempre nel nostro cuore”. C’erano tutti al funerale di Paola: oltre agli altri Pooh, anche ai parenti e molte persone comuni. Un momento di grande dolore per lo storico gruppo italiano: lo scorso novembre è deceduto Stefano D’Orazio, lasciando sola la moglie Tiziana Giardoni che, poche settimane dopo il lutto relativo al marito, ha perso anche il padre, Mauro.

Anche in quel caso Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia si sono stretti attorno alla donna, cercando di farle sentire il loro affetto e il loro supporto. Un momento difficile in cui tutti i membri del gruppo hanno fatto quadrato. Una scena bellissima.